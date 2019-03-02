1 Mart reyting sonuçları: Arka Sokaklar zirveyi kaptırmıyor

Dün akşamının reyting sonuçları belli oldu. 1 Mart'ta İstanbullu Gelin, Gülperi ve Arka Sokaklar'ın reyting sıralaması merak ediliyordu. Cuma akşamı reyting sonuçlarının galibi ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar oldu. İşte sıra sıra reyting sonuçları...

Merakla beklenen 1 Mart reyting sonuçları belli oldu. Cuma akşamı reyting sonuçlarının galibi ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar oldu. Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ise ikinci sırada yer aldı. Gülperi dizisi ise listenin 3. sırasında yer aldı. TV8’in iddialı dizisi Kızım ise TRT’nin dizisi Payitaht Abdülhamid’in ardından 7. sırada yer aldı. İstanbullu Gelin ise dokuzuncu sıradan listeye girebildi. İşte total reyting sonuçlarına göre ilk 10 sıra…

1 MART REYTİNG SONUÇLARI TOTAL RAPORU

1 ARKA SOKAKLAR – KANAL D

2 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER – FOX

3 GÜLPERİ – SHOW

4 ARKA SOKAKLAR (ÖZET)- KANAL D

5 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT – ATV

6 PAYITAHT ABDULHAMID – TRT 1

7 KIZIM – TV8

8 ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA – FOX

9 İSTANBULLU GELİN – STAR

10 ATV ANA HABER – ATV