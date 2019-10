1 milyon dolarlık doğum günü hediyesi

Ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian önceki gün 39 yaşına girdi. Rapçi eşi Kanye West ise doğum günü hediyesi olarak Kim adına bir hapishane reform vakfına 1 milyon dolarlık bağış yaptı.

Dün Twitter’dan, eşi West’in yaptığı bağışın sertifikasını takipçileriyle paylaşan Kardashian, eşinin bu inceliğinden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Sertifikada bağış yapan isimler, Kanye West ile olan çocukları North, Saint, Chicago ve Psalm’ın isimleri de yer alıyor.

Kim Kardashian son olarak 1997 yılında 16 yaşındayken cinayet suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan 39 yaşındaki Momolu Stewart’ın salıverilmesi için ABD Başkanı Donald Trump’a başvuruda bulundu. Kim Kardashian, şu ana kadar yasal yolları izleyerek 18 tutukluyu özgürlüğüne kavuşturdu.

1 MİLYON DOLARLIK GÖNÜL ALMA

Evvelki gün ünlü reality şovu Keeping Up With the Kardashians’ta yaşanan diyalogda, Met Gala öncesi Kanye West’in eşi Kim Kardashian’ın giydiği seksi kıyafeti eleştirmiş ve “Kimin için bu seksilik” yorumunu yapmıştı.

West, eşi Kim’i hedef alarak “Tüm kızlara bakıp, bir de karıma bakarak ‘Benim kadınım da tıpkı diğer kadınlar gibi vücudunu göstermeli' diye düşündüm. Ama bunun, evli biri ve 4 çocuk babası olarak ruhumu etkilediğimi farketmedim. Korse, iç çamaşırının farklı bir biçimi gibi. Seksi… Yani kimin için bu seksilik” diyerek tepkisini göstermişti.

Sosyal medya kullanıcıları Kanye West’in bu cömert hediyesinin altında Kim Kardashian’ın gönlünü almak olduğu yorumunda bulundu.