‘1 Pati 1 Aşk’a ödül!

Korupark AVM ile gerçekleştirilen '1 Pati 1 Aşk' projesi Hermes Creative Awards' tarafından "En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi” seçilerek "Gold" ödülü aldı.

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Pazarlama iletişimi alanında dünyanın en seçkin ve en yaratıcı projelerini seçmek amacıyla düzenlenen ve bu yıl 23’ncüsü gerçekleştirilen “Hermes Creative Awards”da ödüller sahiplerini buldu.

Uluslararası Pazarlama ve İletişim Profesyonelleri Derneği (AMCP) tarafından gerçekleştirilen ve iletişim sektörünün standartlarının yeniden belirlendiği yarışmada, bu yıl 23 ülkeden 200.000 proje yarıştı.

Gerçekleştirilen ‘1 Pati 1 Aşk’ projesi ‘Hermes Creative Awards’ tarafından “En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi” seçilerek ‘Gold’ ödülüne layık görüldü.