Her zaman objektif karşısında olmak kimi zaman oyuncular için bir baskı unsuru olabiliyor. Güzel görünmek adına yaptırılan estetik dokunuşlar görüntülerini tamamen değiştirip onları magazin dergilerinin sayfasına taşıyor.

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NURGÜL YEŞİLÇAY

Yüzüne yaptırdığı botoksla herkesi şaşkınlığa uğratan 42 yaşındaki bir çocuk annesi Nurgül Yeşilçay’ın yüzü kısa bir süre sonra eski haline dönmüş olsa da hayranları uzun süre bu görüntüyü aklından çıkaramadı. Önümüzdeki sezon yeni bir yarışma programında jüri üyesi olacak olan Yeşilçay, sadece spor yaparak değil yüzüne küçük dokunuşlar yaparak da farklılaşmak istemiş ancak bunda başarılı olamamıştı.

PINAR ALTUĞ

Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncusu Pınar Altuğ, zaman zaman kendisinden on yaş küçük eşiyle yürüttüğü evliliği üzerinden magazin dergilerini süslese de onun asıl tepkisi kendisine ve evliliğine yönelik yapılan tutarsız ve ahlaksız yorumlara oluyor. Bu konuda sözlerini net bir şekilde ifade etmekten geri durmayan 43 yaşındaki bir çocuk annesi Altuğ, yine de bir bakımın fena olmayacağına inanmış olsa gerek göz altı torbalarını aldırdı ve yeni görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak başarılı oyuncunun çekik gözlü farklı görüntüsü yine yüzlerce yorum aldı. Bunlar arasında belki de en dikkat çekenlerden biri ’10 bin bakımı sonrası…’ şeklindeki yorum oldu.

DENİZ AKKAYA

Modellik dünyasında asıl patlamayı, yüzüne yaptırdığı estetik operasyon sonrasında gerçekleştiren Deniz Akkaya modellik kariyerine yer aldığı özel projelerle devam ederken, bir yandan da sunuculuk yapıyor. Bir çocuk annesi olan 40 yaşındaki model yanaklarına yaptırdığı botoks sonrasında ilk olarak Antalya’da düzenlenen moda şovunda modaseverlerin karşısına çıktı. Akkaya’yı yakından görenler bu müdahaleden pek de hoşnut kalmadı.

MERYEM UZERLİ

Haberimizdeki en genç oyuncu olan Meryem Uzerli de son zamanlarda yüzüne yaptırdığı estetik dokunuşlarla gündeme geliyor. Son zamanlarda yer aldığı projelerde pek de başarılı sonuçlar elde edemeyen Uzerli’nin kafasını rahatlatmak ve farklı bir görüntüye bürünebilmek adına yaptırdığı bu dokunuşlar ne yazık ki çok sayıda eleştiriyle sonuçlandı. Meryem Uzerli son 2 yılda göz altı, şakak ve dudaklarına dolgu yaptırdı. Ancak bu tercihi büyük eleştiri topladı. Ünlü bir yönetmenden “Çok yazık, yüzünü düzelt” uyarısı alan 34 yaşındaki oyuncu yanlışından dönmek için harekete geçti. Yüz ve dudaklarındaki dolguları eritmeye karar veren Uzerli, önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelip doktoruyla buluşacak, doğal haline dönecek.