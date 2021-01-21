10 gündür hastanede corona tedavisi gören Okan Karacan taburcu oldu

Corona virüsüne yakalanan oyuncu Okan Karacan, durumu kötüleşince hastaneye kaldırılmıştı. 10 günlük tedavi sonrasında durumu iyiye giden oyuncu Instagram hesabından bir mesaj paylaştı.

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Karacan, şunları söyledi:

* Ambulansla evden alınma süreci ile başlayan 10 günü aşkın tedavisi süren inanılmaz zor bir dönem geçirdim.

* Çok şükür, bin şükür ülkemizin kıymetli ve ilk günden beri beni bir an olsun umutsuzluğa kapılmadan tedavi sürecimi yöneten hocalarıma ne kadar teşekkür etsem az…

* Net çözümlerinin olmadığı tartışılan bu lanet virüsün üstesinden gelmeyi bildik sayesinde.

* Ama beni asıl duygulandıran ve ömrüm boyunca unutmayacağım temizliğinden, yemek servisine ve hiç bir temastan korkmadan 7/24 benle ve tüm hastalarla ilgilenen tüm hemşirelere ne kadar teşekkür etsem az…

* Sizler bence bu sürecin gerçek kahramanlarısınız. hakkınızı helal edin canlar.

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