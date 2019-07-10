10 Temmuz Hadi ipucu sorusu: Sinema filmi de olan ve bir çocuk ile bir yunusun dostluğunu anlatan dizinin adı nedir?
Hadi’de 10 Temmuz ipucu sorusu her zaman olduğu gibi yarışmanın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşımda, “Bugünkü ipucumuz 1960’larda yayınlanmış bir Amerikan televizyon dizisi ile ilgili sevgili hadiciler. Sinema filmi de olan ve bir çocuk ile bir yunusun dostluğunu anlatan bu yapımın adı nedir sizce?” denildi. Peki hadi ipucu sorusu olan Sinema filmi de olan ve bir çocuk ile bir yunusun dostluğunu anlatan dizinin adı nedir? sorusunun cevabı nedir?
Soru: Sinema filmi de olan ve bir çocuk ile bir yunusun dostluğunu anlatan dizinin adı nedir?
Cevap: Flipper