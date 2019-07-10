10 Temmuz Hadi ipucu sorusu: Sinema filmi de olan ve bir çocuk ile bir yunusun dostluğunu anlatan dizinin adı nedir?

10 Temmuz Hadi ipucu sorusu: Sinema filmi de olan ve bir çocuk ile bir yunusun dostluğunu anlatan dizinin adı nedir?

Günün Hadi ipucu sorusu ve yanıtı belli oldu. 10 Temmuz 12:30 Hadi ipucu sorusu "Sinema filmi de olan ve bir çocuk ile bir yunusun dostluğunu anlatan dizinin adı nedir?" olarak belirlendi. İşte Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

Hadi’de 10 Temmuz ipucu sorusu her zaman olduğu gibi yarışmanın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşımda, “Bugünkü ipucumuz 1960’larda yayınlanmış bir Amerikan televizyon dizisi ile ilgili sevgili hadiciler. Sinema filmi de olan ve bir çocuk ile bir yunusun dostluğunu anlatan bu yapımın adı nedir sizce?” denildi. Peki hadi ipucu sorusu olan Sinema filmi de olan ve bir çocuk ile bir yunusun dostluğunu anlatan dizinin adı nedir? sorusunun cevabı nedir?

Soru: Sinema filmi de olan ve bir çocuk ile bir yunusun dostluğunu anlatan dizinin adı nedir?

Cevap: Flipper