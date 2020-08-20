100 bin lirayı polise teslim etmişti! Kredi borcunu Demet Akalın, Alişan ve Mustafa Ceceli ödeyecek

Bursa Osmangazi Belediyeinde görevli temizlik işçisi Habib Çaylı (57), geçen hafta bir sokağı temizlerken bir poşetin içinde 110 bin lira bularak, Çekirge Polis Merkez Amirliği'ne götürüp teslim etmişti. Bankaya 35 bin TL kredi borcu olduğu öğrenilen Çaylı için Demet Akalın, Alişan ve Mustafa Ceceli harekete geçti.

Bursa Osmangazi Belediyesi’nde görevli temizlik işçisi Habib Çaylı (57), geçen hafta çöp diyerek aldığı siyah bir poşetin içinde 110 bin lira bularak, Çekirge Polis Merkez Amirliği’ne götürüp teslim etmişti.

BANKA KREDİSİNİ SANATÇILAR ÖDEYECEK

Alişan ve Demet Akalın, temizlik işçisi Habib Çaylı’yı birlikte sundukları televizyon programına konuk etti. Alişan ve Akalın, programın konuğu olan diğer şarkıcı Mustafa Ceceli ile birlikte iki bankaya toplam 35 bin lira kredi borcu olduğunu öğrendikleri Çaylı’nın kredisini ödeyeceklerinin sözünü verdiler.

BAŞKAN DÜNDAR ÖDÜLLENDİRMİŞTİ

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, temizlik yaptığı esnada çöp kenarında bulduğu yüklü miktarda parayı sahibine ulaşması için polise teslim ederek örnek bir davranışa imza atan personeli Habib Çaylı'ya teşekkür ederek, ödüllendirmişti.