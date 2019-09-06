11 aylık Hamza Arda’ya 70 bin TL’lik kreş!

Başakşehirsporlu Arda Turan ile eşi Aslıhan Doğan Turan 11 aylık oğulları Hamza Arda’nın eğitimi için 70 bin TL ödeyecek. 2. Sayfa’nın haberine göre, Aslıhan Doğan Turan oğluna yabancı bir dadının yanı sıra bebeklere İngilizce eğitimi vermek konusunda uzman bir hoca ve İngiliz oyun hocası tutmuş.

Aslıhan Doğan Turan ayrıca İngilizce eğitim veren bir anaokulu için de şimdiden sıraya girmiş. Doğan, 2020’de yuvaya başlayacak olan Hamza Arda’nın kaydını önümüzdeki günlerde yaptıracak. Yuvanın 2019 yıllık ücreti ise 70 bin TL.