11 Eylül filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çeken film 11 Eylül bu akşam televizyon ekranında olacak. 11 Eylül filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
11 EYLÜL KONUSU
11 Eylül olaylarını konu alan film, Dünya Ticaret Merkezi'nin Kuzey Kulesi'nde bir asansörde mahsur kalan beş kişinin yaşam mücadelesini gözler önüne seriyor. Umutlarına tutunup buradan kurtulmaya çalışırken yaşadıkları acı ve bilinmezliğe şahit oluyoruz.
OYUNCULARI
Charlie Sheen … Jeffrey Cage
Whoopi Goldberg … Metzie
Gina Gershon … Eve
Luis Guzmán … Eddie
Wood Harris … Michael
Olga Fonda … Tina
Jacqueline Bisset … Diane