11 Eylül filmi bu akşam TV'de ilk kez yayınlanacak. 11 Eylül filmi 11 Eylül'de geçen olayları anlatıyor. İşte filmin detaylı konusu ve oyuncuları...

Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çeken film 11 Eylül bu akşam televizyon ekranında olacak. 11 Eylül filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

11 EYLÜL KONUSU

11 Eylül olaylarını konu alan film, Dünya Ticaret Merkezi'nin Kuzey Kulesi'nde bir asansörde mahsur kalan beş kişinin yaşam mücadelesini gözler önüne seriyor. Umutlarına tutunup buradan kurtulmaya çalışırken yaşadıkları acı ve bilinmezliğe şahit oluyoruz.

OYUNCULARI

Charlie Sheen … Jeffrey Cage

Whoopi Goldberg … Metzie

Gina Gershon … Eve

Luis Guzmán … Eddie

Wood Harris … Michael

Olga Fonda … Tina

Jacqueline Bisset … Diane