12 yaşındaki kıza üvey dedesi tarafından tecavüz iddiası! Haluk Levent bu olaya isyan etti!
Antalya’da korkunç bir olay yaşandı. 12 yaşındaki kız çocuğunun üvey dedesi tarafından istismara uğradığı iddia edildi. İstismara uğrayan kızın babası adli makamlara başvurarak rapor aldı. Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan üvey dede, tutuklu bulunduğu cezaevinde serbest bırakıldı. Yaşanan bu durumun ardından cinsel saldırıya uğrayan kız çocuğunun babası sosyal medyadan Haluk Levent’e yardım çağrısında bulundu. İşte o paylaşımlar;