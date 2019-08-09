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12 yaşındaki kıza üvey dedesi tarafından tecavüz iddiası! Haluk Levent bu olaya isyan etti!
12 yaşındaki kıza üvey dedesi tarafından tecavüz iddiası! Haluk Levent bu olaya isyan etti!
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 12 yaşındaki bir kız çocuğunun üvey dedesi tarafından tecavüze uğradığı öne sürüldü. Tecavüze uğrayan kız çocuğunun babası Haluk Levent'e yardım çağrısında bulundu.
Magazin 9 Ağustos 2019 - 09:21

Antalya’da korkunç bir olay yaşandı. 12 yaşındaki kız çocuğunun üvey dedesi tarafından  istismara uğradığı iddia edildi. İstismara uğrayan kızın babası adli makamlara başvurarak rapor aldı. Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan üvey dede, tutuklu bulunduğu cezaevinde serbest bırakıldı. Yaşanan bu durumun ardından cinsel saldırıya uğrayan kız çocuğunun babası sosyal medyadan Haluk Levent’e yardım çağrısında bulundu. İşte o paylaşımlar;

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Son güncelleme: 09:37 - 09.08.2019