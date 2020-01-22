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14 yaşında anne olan Safiye Soyman’dan 43 yıllık nostalji
14 yaşında anne olan Safiye Soyman’dan 43 yıllık nostalji
Safiye Soyman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygusal anlar yaşattı. 14 yaşında anne olan Soyman, 11 aylık kızı Ümran ile çekilmiş bir karesini paylaştı. Soyman'ın henüz çocukken anne olduğunu bu paylaşım sayesinde öğrenen takipçileri hüzünlendi ve yaptıkları yorumlarda da bunu gösterdi.
Magazin 22 Ocak 2020 - 08:10

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, 13 yaşında Ziya Akaröz ile evlendi, 14 yaşında anne oldu. 15 yaşında, kızı Ümran daha 11 aylıkken çekilmiş bir fotoğrafı da dün akşam Instagram hesabından paylaştı ve “İşte 15 yaşında Safiya Soyman. Kızım Ümran 11 aylıkken” yazdı.

Safiye Soyman ve kızı Ümran… -Instagram

On binlerce beğeni yüzlerce mesaj alan Soyman’ın çocuk yaşta anne olması takipçilerini hüzünlendirdi… Kimi “Ay canım çocuk yaşta anne olmuşsun”, “Ne kadar küçüksünüz”, “Çocuk anne. Kendi daha büyüyemeden anne olmuş” derken, bir çok kişi de bir kızı olduğunu öğrenince şaşırdı… Daha çok oğlu Harun’un kameralar önünde olmasından dolayı, Soyman’ın bir kızının olduğunu bilmeyenler de bir hayli fazla…

Safiye Soyman kızı Ümran ile – Instagram

Soyman’ın Harun ve Ümran adında iki çocuğu var. 1974 yılında Ziya Akaröz ile nikah masasına oturan Soyman, 1985 yılında boşandı.

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Son güncelleme: 09:06 - 22.01.2020
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