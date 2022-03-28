140 bin dolarlık hediyeyi kabul eden Hollywood yıldızları ikiyüzlülükle suçlanıyor

Olaylı Oscar gecesinin yankıları devam ederken, ödül töreniyle ilgili sosyal medyada bir başka tartışma daha aldı başını gitti. Hollywood yıldızlarının, Ukrayna'daki işgal için daha fazla yardım edebileceği konusunda eleştiriler sosyal medyada yayılırken, 140.000 dolar değerindeki Oscar çantalarını kabul etmeleri de ikiyüzlülük olarak görüldü.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sosyal medya kullanıcıları, pazar gecesi düzenlenen törende her Oscar adayı için hazırlanan çantaların bir parçası olarak verilen yüksek miktardaki para konusunda sinirlendi. Birçoğu, paranın hayır kurumlarına verilmesinin veya Ukrayna’dan kaçan milyonlarca mülteciye bu parayla yardım edilmesinin daha iyi olacağını öne sürdü.

Oscar adayı oyuncular, Oscar heykelciğini alamasalar bile özel olarak hazırlanan çantaları evlerine götürecekler. Ancak yıldızların her biri Ukrayna’yı desteklemek için konuşurken çevrimiçi ortamda birçok kişi için bu ödül ikiyüzlülük olarak görüldü.

UKRAYNA’YA YARDIM İÇİN BAĞIŞLANMALIYDI

Çantada yer alanlar arasında; 25.000 dolarlık bir proje de dahil olmak üzere birkaç beş haneli hediye, lüks bir tesiste iki kişilik 15.600 dolarlık dört gecelik konaklama; 15.000 dolarlık üç günlük sağlıklı yaşam inzivası; 12.000 dolarlık bir kol şekillendirme prosedürü ve Botox gibi 10.000 dolarlık bir cilt tedavisi.

Twitter kullanıcılarından biri; “Ukrayna’daki krize yardım etmek için gitmeliydi” diye yazdı. Başka bir kullanıcı da “Bu yılki Oscar adayı hediye çantasındaki öğeler listesinden kesinlikle tiksindim” diye yazdı.

Başka bir kullanıcı da “Peki ya #Ukrayna’ya destek veren tüm Amerikalı aktörlerin bunların iptal edilmesini ve ortaya çıkan insani krizi desteklemek için paranın gönderilmesini talep edilmesine ne dersiniz?” diye öneride bulundu.

“OSCAR HEDİYE ÇANTASINDAN TİKSİNDİM”

Bir kullanıcı da “Dünyada bu kadar şok edici bir servet dağılımının olmasının yeni bir şey olmadığını biliyorum, ancak Oscar’ın adaylar için 140 bin dolarlık hediye çantaları olması da biraz iğrenç” dedi.

CNBC’den Scott Wapner da “Bu geceki Oscar adaylarının her birinin neden 140.000 dolarlık hediye çantası aldığını düşünmek için saatler harcadım ve hâlâ zarardayım…” dedi.

Siyaset bilimci Larry Sabato da “İşte bir fikir: Bu cömert hediye çantalarını açık artırmaya çıkarın ve parayı mültecilere destek olan kurumlara bağışlayın. Ünlüleri şımartmak yerine, yoksullara ve savaştan zarar görenlere yardım edin” yazdı.

“İHTİYAÇLARI YOK”

Kısa sürede Twitter’da söz konusu çantalar tepki toplamaya devam etti. Bir kullanıcı “Çantalardan elde edilen geliri Ukrayna yardım kuruluşuna bağışlasalar iyi olur. Ama onlar Hollywood yıldızları ve onlardan bunu beklemeyin” yazdı.

Başka bir kullanıcı da “İhtiyacı olan son insanlar onlar. Adayların da hediye çantalarını otomatik olarak bağışlayabilecekleri yardım kutuları olsaydı ilginç olurdu” dedi.

İlginizi Çekebilir Will Smith'in attığı tokat gündemde... Ünlüler de sosyal medya da sadece bunu konuşuyor

İlginizi Çekebilir Oscar Ödül Töreni'nde kırmızı halıda şıklık yarışı