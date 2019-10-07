15 yaşındayken tecavüze uğradığını itiraf eden Demi Moore, o kişinin kimliğini açıkladı

ABD'li ünlü oyuncu Demi Moore, yazdığı kitabından henüz 15 yaşındayken tecavüze uğradığını itiraf etmişti. Ünlü oyuncu bu sefer de kendisine cinsel istismarda bulunan kişinin kimliğini itiraf etti.

Dünyaca ünlü oyuncu Demi Moore, yazdığı biyografide yaşamının en karanlık dönemlerini açıklayarak gündeme bomba gibi düşmüştü. 15 yaşındayken tecavüze uğradığını açıklayan oyuncu, bu kişinin kimliğini de açıkladı.

400 STERLİN KARŞILIĞIN GÖZ YUMMUŞ!

Demi Moore, çocukluğu boyunca sürekli taşınmak zorunda kaldıklarını ve yaşamının en kaotik dönemlerden birini bu süreçte yaşadığını dile getirmişti. Moore’un kitabında bahsettiğine göre annesi Virginia King, gittikleri barlarda erkekler tarafından kolayca fark edilmek için henüz genç kızlığa yeni geçmekte olan Demi’yi de yanında götürüyordu. Demi Moore’un kitabında da anlattığı ve dünyaya ilk kez açıkladığı korkunç olay da bu dönemde gerçekleşmişti. Bir gece bardan döndüklerinde, annesi 400 sterlin karşılığında, Demi Moore’dan yaşça büyük bir erkeğin ona tecavüz etmesine göz yummuştu.

KİMLİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Demi Moore’a tecavüz eden adamın kim olduğu ortaya çıktı. Demi Moore, yaptığı açıklamada bu kişinin aile dostları Basil Doumas olduğunu söyledi.