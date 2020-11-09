18 gün önce doğum yapan Sinem Kobal şaşırttı

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, 21 Ekim'de kızları Lalin'i normal doğumla dünyaya getirmişti. Kobal, dün Instagram'da paylaştığı pozlarıyla şaşırttı. Doğumun üstünden sadece 18 gün geçmesine rağmen incecikti.

Eşi Kenan İmirzalıoğlu ile ilk bebeğini 18 gün önce kucağına alan Sinem Kobal, doğumdan sonra sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı.

Bir kızı olan Kobal’ın “Lalin uyurken” notuyla paylaştığı köpeği Çiko ile bahçe fotoğrafları büyük beğeni aldı.

Fit görüntüsüyle dikkat çeken Kobal’a takipçileri övgüler yağdırdı.

“YENİ HAYATIMIZA BAŞLIYORUZ”

2016 yılında evlenen 33 yaşındaki Sinem Kobal ile 46 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu hastane çıkışında kızlarıyla görüntülenmiş, İmirzalıoğlu basın mensuplarına, “Hepinizi daha farklı bir görüyorum, çok daha tatlı geliyorsunuz. Buraya kadar zahmet ettiniz. Çok mutluyuz. Çok güzel bir duygu, Allah herkese nasip etsin” demişti.

Suda doğum yapan Kobal ise “Heyecanlıyız. Yeni hayatımıza başlıyoruz” şeklinde konuşmuştu.