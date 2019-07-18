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18 Temmuz 12:30 Hadi ipucu sorusu: Beyrut Uluslararası Ödülleri Festivali’nde ödül alan Kuzgun dizisi oyuncusu kimdir?
18 Temmuz 12:30 Hadi ipucu sorusu: Beyrut Uluslararası Ödülleri Festivali’nde ödül alan Kuzgun dizisi oyuncusu kimdir?
Hadi'de günü ipucu sorusu ve cevabı belli oldu. 18 Temmuz Hadi ipucu sorusu Beyrut Uluslararası Ödülleri Festivali’nde 'Yılın En İyi Erkek Oyuncusu' seçilen ve Kuzgun dizisinde rol alana aktör oldu. Peki 'Yılın En İyi Erkek Oyuncusu' kim seçildi? İşte Hadi ipucu sorusunun yanıtı...
Magazin 18 Temmuz 2019 - 11:29

Her gün olduğu gibi bugün de 12:30 Hadi ipucu sorusu yarışmanın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Hadi yarışması yaptığı “Bugünkü ipucumuz Lübnan’da bu yıl 10. kez gerçekleştirilen Beyrut Uluslararası Ödülleri Festivali'nden geliyor sevgili hadiciler ‘Yılın En İyi Erkek Oyuncusu’ ödülüne layık görülen, Kuzgun dizisinin yıldızı oyuncumuz kim sizce?” paylaşımıyla ipucu sorusunu duyurdu.

BIFF’TE ÖDÜL ALAN KUZGUN OYUNCUSU KİMDİR?

Cevap: Barış Arduç

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