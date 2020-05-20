19 Mayıs ile 23 Nisan’ı karıştıran Arda Turan’dan açıklama geldi

Arda Turan, sosyal medyadan paylaştığı videoda bayramları karıştırdı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir video yayınlayan Arda, "19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" ifadesini kullandı. Gelen tepkiler sonrasında açıklamada bulundu.

Arda Turan, 19 Mayıs ile 23 Nisan’ı karıştırması üzerine kendisini eleştirenlere yanıt verdi. Bu video sonrası tepki mesajları alan yıldız isim, Instagram hesabından tepkilere yanıt verdi.

Turan’ın açıklaması şu şekilde:

“Bir günde yüzlerce video isteği geliyor. Doğum günü, bayram, özel günler vs. Kimseyi kırmamaya özen gösteriyorum. Ramazan ayı, iftar vakti, oruç tutuyorum. İnsanlık hali… İnsan dalabilir. Bunda bu kadar büyütecek bir şey yok. Umarım bunu konu eden insanlar hayatlarında en az benim kadar ülkesine hizmet etme fırsatını bulurlar.”