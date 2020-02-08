1980 yapımı Superman 2 adlı filmde arka plandaki posterde Türkçe olarak hangisi yazar? Kim Milyoner Olmak İster sorusu ve yanıtı…
1980 yapımı Superman II adlı filmde Clark Kent ve Lois Lane’in Daily Planet’te sohbet ettikleri sahnede arka plandaki posterde Türkçe olarak hangisi yazar? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak ister izleyicileri tarafından merak ediliyor.
1980 yapımı Superman II adlı filmde Clark Kent ve Lois Lane’in Daily Planet’te sohbet ettikleri sahnede arka plandaki posterde Türkçe olarak hangisi yazar?
A. Kıtaların buluştuğu ülke
B. Daha iyisi olamaz
C. Ne olursan ol gel
D. En doğrusu budur
Doğru cevap: B. Daha iyisi olamaz