2. Sezon tarihi belli oldu mu? Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ne zaman başlayacak?

2. Sezon tarihi belli oldu mu? Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ne zaman başlayacak?

Sen Anlat Karadeniz izleyicileri yeni sezon için nefeslerini tuttu. Sen Anlat Karadeniz dizisinin yayın gecesi olan çarşamba günü Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu Google'da trend oldu. Peki yeniz sezon tarihi belli mi?

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Sen Anlat Karadeniz ikinci sezondan ikl fragman geldi. Yeni sezonda da heyecan dorukta olacak. Sen Anlat Karadeniz yeni sezon fragmanında; son bölümde gemiden sulara atlamak zorunda kalan Tahir’in elindeki bıçakla suyun içinde kurtulmaya çalıştığı görülüyor. Peki Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler…

YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni sezonunun başlangıç tarihi henüz belli değil. Fakat dizinin, dizi sezonunun açılacağı Eylül ayı ortalarında izleyicilerin karşısına çıkması bekleniyor. Çarşamba geceleri yayınlanan Sen Anlat Karadeniz'in yeni sezonda yayın gününün değişmesi beklenmiyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Karadeniz'e veda etme zamanı gelmiştir. Deli Tahir ruhundan, canından bağlı olduğu memleketine, Nefes ve Yiğit'le kalabilmek için hasret kalmaya razıdır. Nefes en başından beri bu fikre karşı çıksa da artık onun da yapabileceği bir şey kalmamıştır.

Ceylan ile Nefes'i kavuşturamayan yüreği buruk Tahir, Mustafa'nın, Vedat'ın oyunuyla hapse düştüğünü öğrendiğinde her şey arapsaçına döner. Bir yanda dağılma tehlikesiyle karşı karşıya olan, başsız kalmış Kaleliler diğer yandaysa Nefes ve Yiğit vardır. Tahir için tercih yapmak ölümden beterdir.

Bir yandan abisinin suçsuzluğunu ispatlamaya çalışırken diğer yandan kaçıp gittiğini düşündüğü Vedat, en tehlikeli haliyle yanı başındadır. Her şeyini kaybetmiş Vedat için tek bir savaş vardır; olanların suçlusu olarak gördüğü Tahir'in canını almak.