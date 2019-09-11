Arda Turan ve Berkay’dan ilk açıklama

Futbolcu Arda Turan, geçen yıl şarkıcı Berkay Şahin'e kafa atıp eşi Özlem Şahin'i de taciz ettiği iddiasıyla yargılandığı davada aldığı 2 yıl 8 ay 15 günlük cezanın ardından bir açıklama yaparak, "O dönemde bana bu iftirayı atanlara çanak tutanları, buna içten içe sevinenleri ve hatta dostundan şüphe edenleri kendi vicdanları ile baş başa bırakıyorum. Kendi vicdanlarında kendilerine karşı dileyecekleri özür, umarım ki bundan sonraki yaşamları için onurlu bir başlangıcın ilk adımı olur" dedi. Berkay, Arda Turan'ın açıklamasına tepki göstererek, "Üç suçtan ceza almış ve delil yetersizliği nedeni ile sadece şimdilik beraat etmiş bu şahsiyetin yavuz hırsız ev sahibini bastırır döngüsüyle sevinç çığlıkları atarak 'beraat ettim' demesi tarafımdan anlaşılamamıştır" ifadelerini kullandı.

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan karar duruşmasında Arda Turan’a ‘cinsel taciz’ suçundan beraat verildi, ‘ruhsatsız silah taşıma’, ‘korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etme’ ve ‘Kasten yaralama’ suçlarından ise toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Arda Turan, söz konusu kararın ardından sosyal medyadan bir açıklama yayınladı. O açıklama şöyleydi:

“Tüm kamuoyunun malumu olan ve yargılaması devam eden dava bugün neticelendi. Öncelikle, yaşanan olaylarda üstüme atılan çirkin ‘sözlü taciz’ iftirasını temizleme niyetiyle o anda yaptığım anlık hatalardan dolayı, ailemden, kulübümden, dostlarımdan ve en önemlisi beni bugüne kadar örnek almış bütün genç kardeşlerimden tekrar özür dilerim. Bunu en samimi duygularımla söylüyorum. Bununla birlikte, bu aşamada bazı açıklamalar yapmanın da zorunluluğunu duyuyorum. Bilinmesini isterim ki, insanoğlunun karşılaşacağı en zor durumlardan birinin, bir iftira karşısında, hem de böylesi ağır ve çirkin bir iftira karşısında haklılığını savunmaya çalışmak olduğunu tecrübe ettim. Adınıza ve ailenize iftira atarak çamur bulaştırmaktan başka bir şey düşünmeyenler karşısında gerçeği haykırmanın bazen yeterli ve ikna edici olamayabileceğini yaşayarak gördüm. İlk gün ne söylediysem, bugün de aynısını söylemekle birlikte, bugün Türk adaleti de ilk gün söylediğimi, yaptığı yargılama ve verdiği hükümle bir kez daha tescil etmiş oldu.

“TACİZ SUÇUNU İŞLEMEDİM”

Ben, konuşulması bile beni rahatsız eden bu yargılama konusu ‘sözlü taciz’ suçunu işlemedim. İşlemem de mümkün değildir. Bugün itibariyle tüm kamuoyunu, bu iddiaların ortaya atıldığı günlerde söyleyenleri, yapılan sözde haberleri ve mahkemeye dahi saygı duymayarak kendilerine uzatılan her mikrofonda devam eden yargılamayı etkilemeye yönelik beyanları verenleri hatırlamaya, bu olayı adeta kendilerini öne çıkarıcı bir reklam malzemesi olarak kullananların kimler olduğunu düşünmeye davet ediyorum. Allah’a şükürler olsun ki Türk adaleti bu ağır ithamların çirkin birer iftira olduğuna karar verdi. O dönemde bana bu iftirayı atanlara çanak tutanları, buna içten içe sevinenleri ve hatta dostundan şüphe edenleri kendi vicdanları ile baş başa bırakıyorum. Kendi vicdanlarında kendilerine karşı dileyecekleri özür, umarım ki bundan sonraki yaşamları için onurlu bir başlangıcın ilk adımı olur. Tüm bu olumsuzluklara rağmen söylemek isterim ki, ben yine de insanlara, güzele ve iyiye olan inancımı hiç kaybetmedim. Bu olaylardan kendi adıma da dersler çıkardığım muhakkaktır. Bundan hareketle, çok çalışıp, mesleğimi en iyi şekilde yapıp, her zaman yanımda olan ailemi, sevgili eşimi, kulübümü ve dostlarımı gururlandırmak en büyük amacım olacaktır. Son olarak söylemek istediğim şey, bu olayın manşeti, üstüme atılan bu iftiralardan dolayı yaptığım hatalardan aldığım cezalar değil, taciz suçlamasından beraat ettiğimdir. Başımı, kendi huzurundan başka bir yerde eğdirmeyen Allah’a şükürler olsun.”

BERKAY İTİRAZ EDECEK

Şarkıcı Berkay Şahin de biten davanın ardından bir açıklama yaptı. “Öncelikle belirtmek istediğim bahse konu davada Sanık Arda Turan bana ve eşime karşı işlemiş olduğu, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, ruhsatsız silah taşımak ve cinsel taciz suçlarından, yani 4 adet suçtan yargılanmış olup dosya kesinleşmemiştir itiraz yolumuz açık olup tüm yasal haklarımızı kullanacağız” diyen Berkay, şöyle devam etti:

“Sanık Arda Turan bu suçların üçünden hapis cezası almış, sadece eşime yönelik cinsel taciz suçundan yerel mahkemede beraat etmiştir. Beraat etme gerekçesi ise asla suçun oluşmaması değil delil yetersizliğidir, bir başka anlamı eşimin kulağına söylediği sözün bir başkası tarafından duyulmaması ve bu konuda herhangi bir kamera kaydının bulunmamasıdır.

Verilen bu sonuç cezalarda hem bizim yönümüzden hem de sanık Arda Turan tarafından kesin olmayan itiraza tabi kararlardır. Bu sebeple; üç suçtan ceza almış ve delil yetersizliği nedeni ile sadece şimdilik beraat etmiş bu şahsiyetin yavuz hırsız ev sahibini bastırır döngüsüyle sevinç çığlıkları atarak ‘beraat ettim’ demesi tarafımdan anlaşılamamıştır. Aslolan tabii ki Allah’ın adaletidir, ancak Türk adaletinin de vermiş olduğu karara saygımız sonsuzdur.”

‘VAZGEÇEN ŞEREFSİZDİR’

Berkay, sosyal medyada da dava ile ilgili bir paylaşım yaparak, “Davamın arkasındayım, bir üst mahkemeye yeniden başvuracağım, ben hakkımı aramazsam, hastane basarken hâlâ olacak, arkadan saldırıp kahpece burun kıranlar hâlâ olacak, sonu ölüm olsa da vazgeçen şerefsizdir” dedi.