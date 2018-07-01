All Star formatındaki Survivor 2018 sona erdi. Eski şampiyonları buluşturan Survivor'ı daha önce şampiyon olmamış bir yarışmacı kazandı. Bu yıl yapılan yarışmayı Adem Kılıçcı kazandı. İşte 2005'ten 2018'e tüm sezonların Survivor şampiyonları...

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Heyecanla takip edilen Survivor’da 2005’ten günümüze sadece bir kadın yarışmacı şampiyon oldu. Bir yarışmacı ile iki defa şampiyon olmayı başardı. Daha önce Survivor’ı iki defa kazanan Turabi bu yıl yapılan yarışmada finale kalamadı.

SURVİVOR ŞAMPİYONLARI (TÜM SEZONLAR)

2005: Uğur Pektaş

Kimileri onu Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat Komiser karakteriyle hatırlıyor ama Uğur Pektaş aslında Survivor’ın ilk şampiyonuydu.



Survivor bittikten üç yıl sonra kendisi gibi oyuncu olan Gamze Özçelik ile evlendi, çiftin Murathan isminde bir oğulları oldu ama sonra boşandılar.

Şöhret basamaklarını herkesten daha hızlı tırmanan Uğur Pektaş, Arka Sokaklar’dan sonra Kurtlar Vadisi Pusu dizisine transfer oldu.

2006: Derya Durmuşlar

Survivor Türkiye – Yunanistan'da Türkiye birincisi olan 50 yaşındaki Derya Durmuşlar, 2011 yılında Gelibolu İlçesi'da motosikletiyle yaptığı kazada yaşamını yitirdi.



Acun Ilıcalı her Survivor başlangıcı ve sonlarında Derya Durmuşlar’ı mutlaka anıyor.

2007: Taner Özdeş

Survivor Aslanlar-Kanaryalar yarışmasında Kanaryalar takımında olan ve şampiyonluk elde eden Taner Özdeş, All-Star’a da katılmış ancak kendini gösterememişti.



Taner Özdeş, heyecanlı ve hızlı konuşmasıyla tanınıyordu.

2010: Merve Oflaz

Survivor tarihinin ilk ve tek kadın şampiyonu olan Merve Oflaz, hafıza, dayanıklılık ve el becerisi gerektiren oyunlarda takım arkadaşlarına üstünlük sağladı.



Şampiyon olduktan sonra oyunculuk ve diksiyon eğitimi aldı. Muhteşem Yüzyıl, Kalbim 4 Mevsim, Güzel Köylü, Kertenkele gibi dizilerde oynadı.

2015’te ise All-Star’da tekrar Survivor deneyimi yaşadı ama yedinci haftada elendi.

Aradan geçen yıllar Merve’nin performansından çok şey götürmüştü.

2011: Derya Büyükuncu

Survivor Ünlüler-Gönüllüler adı altında yapılan ilk yarışmanın birincisi milli sporcu Derya Büyükuncu oldu. Ünlüler takımındaki arkadaşları arasında Nihat Doğan, Özge Ulusoy, Ebru Destan, Asena, Pascal Nouma ve Zeynep Tunuslu vardı.



Efsane kadro, efsane bir Survivor deneyimi yaşattı izleyenlere.

Pascal Nouma diskalifiye edilirken, Nihat Doğan yarışmada ikinciliğe kadar yükseldi.

Derya Büyükuncu’nun yakın olduğu takım arkadaşları Özge Ulusoy, Ebru Destan ve Asena’ydı.

2012: Nihat Altınkaya

Özellikle Yaprak Dökümü dizisiyle yıldızı parlayan Nihat Altınkaya, 2012 yılında katıldığı Survivor yarışmasını kazandıktan sonra ise oyunculuk kariyerini sürdürmeye devam etti.



Evli ve iki kız babası olan Altınkaya şu sıralar Star TV ekranlarında başlayan yeni dizi Söz’de Yarbay Erdem karakterine hayat veriyor.

2013: Hilmi Cem İntepe

Latin danslar üzerine başarılı bir geçmişi olan Hilmi Cem İntepe, ortağı olduğu dans okulunda eğitmenlik yapıyordu. Survivor’a katılan ve zaferle tamamlayan İntepe, yarışmadan sonra önce Muhteşem Yüzyıl’da kısa bir süre yer aldı sonra da Çalıkuşu dizisine transfer oldu. İntepe, kariyerine oyuncu olarak devam ediyor.



2014: Turabi Çamkıran

2015 Survivor All Star – Turabi Çamkıran

Lise yıllarından beri Break dans yapan Turabi, Tayland’a gidip Muay Thai dövüş sporu eğitimi aldıktan sonra bir süre kafes dövüşçüsü olarak hayatını sürdürdü. Turabi, “Benimle Dans Eder misin?” ardından “Yetenek Sizsiniz Türkiye”ye katılarak performans sergileyen Turabi, 2014 yılında düzenlenen Survivor ve 2015 yılında Survivor All Star’ı da kazanarak büyük bir başarı ve fan kitlesi elde etti. Turabi daha sonra Sabit Kanca 2 filminde rol aldı.



2016: Çağan Atakan Arslan

Son Survivor şampiyonu olan Atakan Arslan, 2017 Şubat ayında Serap Korkmaz ile dünyaevine girdi. Arslan şu sıralar ise ilk dizi projesi Söz’ün Geveze’si olarak rol alıyor.



2017: Ogeday Girişken

Survivor 2017’ye gönüllüler takımından katılan Ogeday Girişken, gösterdiği performansla yarışmada adından söz ettirdi. Survivor'da Adem ile birlikte Kıbrıs finaline kalan Ogeday Girişken şampiyon oldu.



2018: Adem Kılıççı

1986 Ağrı doğumlu olan Adem Kılıççı Millli Boksör olarak Türkiye'yi birçok platformda temsil etmişti. Gümüş, bronz ve altın madalya sahibi olan Adem Kılıççı farklı bir oylama türünün yapıldığı Survivor'da favori isimler arasında gösterilmesine rağmen ikinci sırada yer almıştı. Yarışma sonrası oylamanın programın takipçileri tarafından eleştirilmesine yönelik sessiz kalan Adem, Acun Ilıcalı'ya güvendiğini ifade etmişti. 2017’de de finale kalan ve elenen Adem bu yıl yapılan yarışmayı kazandı.

