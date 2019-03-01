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2012 Buzul Çağı konusu ve oyuncuları: 2012 Buzul Çağı filminde kimler oynuyor?
2012 Buzul Çağı konusu ve oyuncuları: 2012 Buzul Çağı filminde kimler oynuyor?
2012: Buzul Çağı filmi merak ediliyor. 2012 Buzul Çağı filminde hangi isimler rol alıyor? İşte farklı konusuyla dikkat çeken filmin konusu ve oyuncuları...
Magazin 1 Mart 2019 - 15:06

2012 Buzul Çağı filminin konusu ve oyuncuları hakkında birçok detay izleyiciler tarafından merak ediliyor. Buzul Çağı filminde kimler oynuyor?

BUZUL ÇAĞI FİLMİ KONUSU

İzlanda’da bir Volkanik patlama olur ve Kuzey Amerika’ya doğru savrulup bir buzul kütlesi gider,bir aile buzul çağından kurtulma savaşı verir.

BUZUL ÇAĞI OYUNCULARI

Gerald Webb
Brady Latt
Katie Wilson
Nick Afanasiev
Jesse Daly
Kyle Morris
Julie McCullough O
Ted Monte
Patrick Labyorteaux

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