2012 filmi konusu nedir? 2012 oyuncuları…

Maya takvimde anlatılmak istenenleri ciddiye alarak çözmeye çalışan bilim adamları, dünya üzerindeki canlı hayatı sona erdirecek bir felaketin yaklaştığını fark ederler. İşte 2012 filmi konusu

2012 FİLMİ KONUSU

Büyük şehirden Küçük bir kasabaya taşındığı için mutsuz olan delikanlı Zach Cooper (Dylan Minnette), taşındıkları evin tam yanındaki evde yaşayan güzel kız Hannah (Odeya Rush) ile karşılaşıp, Champ (Ryan Lee) ile de kısa sürede arkadaş olduklarında yeni hayatı için umutlanır. Ama her umut ışığını peşinde dolaşan bir de bulut vardır; Zach Hannah’nın gizemli babasının, Goosebumps kitaplarının yazarı, R.L. Stine (Jack Black) olduğunu öğrendiğinde, bunu bir kez daha anlar.

Zach, yan evdeki komşularını daha iyi tanıdıkça Stine’nın korkunç bir sırrı olduğunu da öğrenir; Stine’ın kitaplarını ünlü yapan yaratıklar gerçektir ve Stine onları kitaplarında kilitli tutarak okurlarını korumaktadır. Stine’ın yaratıkları kazara serbest kaldıklarında, Zach’in hayatı da garipleşecektir. Macera dolu çılgın bir gecede, Zach, Hannah, Champ ve Stine’ın takım olarak bu hayal ürünü yaratıkları ait oldukları kitaplara geri göndermeleri ve kasabayı kurtarmaları gerekecektir.

2012 FİLMİ OYUNCULARU

2012 Yönetmen: Rob Letterman

2012 Oyuncular: Dylan Minnette, Odeya Rush, Ryan Lee, Jack Black, Halston Sage

2012 Tür: Aksiyon, Macera, Komedi

2012 Yapım Yılı: 2015 (103 dk)

2012 Vizyon Tarihi: 27 Kasım 1998 Cuma

2012 Senaryo: Scott Alexander, Larry Karaszewski

2012 Yapım Ülkesi: ABD