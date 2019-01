2019 Akademi Ödülleri (Oscar) ne zaman verilecek? İşte Oscar’a aday olan filmler ve oyuncular…

Akademi Ödülleri her sene olduğu gibi bu sene de merak ve heyecan içinde bekleniyor. A Star Is Born ve Vice filmleri 8, Black Panther 7 dalda Oscar'a aday. Black Panther En İyi Film dalında aday gösterilen ilk süper kahraman filmi. Roma ise En İyi Film dalında Oscar'a aday gösterilen ilk Netflix yapımı film oldu. Peki Oscar ödülleri ne zaman düzenlenecek? İşte bu seneki Oscar ödülleri adayları…

2019 OSCAR NE ZAMAN?

Oscarlar 24 Şubat'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

OSCAR ADAYLARI FİLMLER VE OYUNCULAR

En İyi Film

BlacKkKlansman

Black Panther

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Roma

A Star Is Born

Vice

En İyi Yönetmen

Spike Lee (BlacKkKlansman)

Pawel Pawlikowski (Cold War)

Yorgos Lanthimos (The Favourite)

Alfonso Cuarón (Roma)

Adam McKay (Vice)

En İyi Kadın Oyuncu

Yalitza Aparicio – Roma

Glenn Close – The Wife

Olivia Colman – The Favourite

Lady Gaga – A Star Is Born

Melissa McCarthy – Can You Ever Forgive Me?

En İyi Erkek Oyuncu

Christian Bale – Vice

Bradley Cooper – A Star Is Born

Willem Dafoe – At Eternity's Gate

Rami Malek – Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen – Green Book

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Amy Adams (Vice)

Marina De Tavira (Roma)

Regina King (If Beale Street Could Talk)

Emma Stone (The Favourite)

Rachel Weisz (The Favourite)

En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Mahershala Ali (Green Book)

Adam Driver (BlacKkKlansman)

Sam Elliot (A Star Is Born)

Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me)

Sam Rockwell (Vice)

En İyi Yabancı Film

Capernaum (Lübnan)

Cold War (Polonya)

Never Look Away (Almanya)

Roma (Meksika)

Shoplifters (Japonya)