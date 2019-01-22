2019 Akademi Ödülleri (Oscar) ne zaman verilecek? İşte Oscar’a aday olan filmler ve oyuncular…

Akademi Ödülleri her sene olduğu gibi bu sene de merak ve heyecan içinde bekleniyor. A Star Is Born ve Vice filmleri 8, Black Panther 7 dalda Oscar'a aday. Black Panther En İyi Film dalında aday gösterilen ilk süper kahraman filmi. Roma ise En İyi Film dalında Oscar'a aday gösterilen ilk Netflix yapımı film oldu. Peki Oscar ödülleri ne zaman düzenlenecek? İşte bu seneki Oscar ödülleri adayları…
2019 OSCAR NE ZAMAN?
Oscarlar 24 Şubat'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.
OSCAR ADAYLARI FİLMLER VE OYUNCULAR
En İyi Film
BlacKkKlansman
Black Panther
Bohemian Rhapsody
The Favourite
Green Book
Roma
A Star Is Born
Vice
En İyi Yönetmen
Spike Lee (BlacKkKlansman)
Pawel Pawlikowski (Cold War)
Yorgos Lanthimos (The Favourite)
Alfonso Cuarón (Roma)
Adam McKay (Vice)
En İyi Kadın Oyuncu
Yalitza Aparicio – Roma
Glenn Close – The Wife
Olivia Colman – The Favourite
Lady Gaga – A Star Is Born
Melissa McCarthy – Can You Ever Forgive Me?
En İyi Erkek Oyuncu
Christian Bale – Vice
Bradley Cooper – A Star Is Born
Willem Dafoe – At Eternity's Gate
Rami Malek – Bohemian Rhapsody
Viggo Mortensen – Green Book
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Amy Adams (Vice)
Marina De Tavira (Roma)
Regina King (If Beale Street Could Talk)
Emma Stone (The Favourite)
Rachel Weisz (The Favourite)
En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Mahershala Ali (Green Book)
Adam Driver (BlacKkKlansman)
Sam Elliot (A Star Is Born)
Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me)
Sam Rockwell (Vice)
En İyi Yabancı Film
Capernaum (Lübnan)
Cold War (Polonya)
Never Look Away (Almanya)
Roma (Meksika)
Shoplifters (Japonya)