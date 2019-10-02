Miss Turkey’de heyecanlı akşam başladı. 20 güzelin içinden sadece biri Türkiye’nin en güzeli seçilecek. Yüzlerce kişinin arasından ilk 20’ye girmeyi başaranlar şimdi de tacı kazanmak için mücadele ediyor. Miss Turkey finali 2 Ekim 2019 Salı günü yani bu akşam saat 20.30’da başladı. Aşağıdaki bağlantıdan canlı yayını izleyebilir, adaylar hakkında ayrıntılı bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz.
MİSS TURKEY ADAYLARI
1) Simay Rasimoğlu
Boy: 1.88
Yaş: 22
Uludağ Üni̇versi̇tesi̇ Meslek Yüksek Okulu Mi̇mari̇ Restorasyon Bölümü Mezunu
2) Bilgi Nur Aydoğmuş
Boy: 1.80
Yaş: 23
İstanbul Üni̇versi̇tesi̇ Hukuk Fakültesi̇ Hukuk Bölümü Mezunu
3) Melike Kanbur
Boy: 1.78
Yaş: 24
Boğazi̇çi̇ Üni̇versi̇tesi̇ Uygulamali Bi̇li̇mler Yüksekokulu Turi̇zm İşletmeci̇li̇ği̇ Bölümü Mezunu
4) Hüray Ertürk
Boy: 1.77
Yaş: 20
Ortadoğu Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇ İkti̇sadi̇ Ve İdari̇ Bi̇li̇mler Fakültesi̇ İkti̇sat Bölümü 1. Sinif Öğrenci̇si̇
5) Dilara Özdemir
Boy: 1.77
Yaş: 20
Malmö Üni̇versi̇tesi̇ Global Si̇yasi̇ İli̇şki̇ler Fakültesi̇ İnsan Haklari Bölümü 2. Sinif Öğrenci̇si̇
6) İdil Doğa Oral
Boy: 1,76
Yaş: 20
İstanbul Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇ Teksti̇l Teknoloji̇leri̇ Ve Tasarimi Fakültesi̇ Moda Tasarim Bölümü 1. Sinif Öğrenci̇si̇
7) Selin Karaarslan
Boy: 1.76
Yaş: 22
Marmara Üni̇versi̇tesi̇ İşletme Fakültesi̇ İşletme Bölümü Mezunu
8) Ada Demirelli
Boy: 1.76
Yaş: 19
Ege Üni̇versi̇tesi̇ Fen Fakültesi̇ Ki̇mya Bölümü 1. Sinif Öğrenci̇si̇
9) Reyhan Kasapoğlu
Boy: 1.74
Yaş: 20
İstanbul Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇ Mi̇marlik Fakültesi̇ Şehi̇r Ve Bölge Planlama Bölümü 2. Sinif Öğrenci̇si̇
10) Aleyna Yavaş
Boy: 1.70
Yaş: 20
Trakya Üni̇versi̇tesi̇ Eği̇ti̇m Fakültesi̇ Resi̇m İşi̇ Öğretmenli̇ği̇
11) Nazlı Can Çetin
Boy: 1.76
Yaş: 19
Bahçeşehi̇r Üni̇versi̇tesi̇ Eği̇ti̇m Fakültesi̇ İngi̇li̇zce Öğretmenli̇ği̇ 2.sinif Öğrenci̇si̇
12) Zübeyde Lokmanoğlu
Boy: 1.76
Yaş: 18
Yedi̇tepe Üni̇versi̇tesi̇ Fen Edebi̇yat Fakültesi̇ Rus Di̇li̇ Ve Edebi̇yati 1.sinif Öğrenci̇si̇
13) Elif Yahyaoğlu
Boy: 1.76
Yaş: 24
Yedi̇tepe Üni̇versi̇tesi̇ Mi̇marlik Ve Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇ Geneti̇k Ve Bi̇yomühendi̇sli̇k Bölümü Mezunu
14) Sandra Deniz Karslı
Boy: 1.77
Yaş: 19
San Diego State Üni̇versi̇tesi̇ İleti̇şi̇m Fakültesi̇ İleti̇şi̇m Bölümü 2.sinif Öğrenci̇si̇
15) Tiffany İnci Kurak
Boy: 1.78
Yaş: 23
Mildred Scheel Schule Moda Pazarlama Ve Satiş Danişmanliği Bölümü
16) Nursena Özcanlı
Boy: 1.78
Yaş: 21
Muğla Sitki Koçman Üni̇versi̇tesi̇ Fen Fakültesi̇ Moleküler Bi̇yoloji̇ Ve Geneti̇k Bölümü 4.sinif Öğrenci̇si̇
17) Ece Demiralp
Boy: 1.78
Yaş: 21
İstanbul Geli̇şi̇m Üni̇versi̇tesi̇ Sağlik Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇ Beslenme Ve Di̇yeteti̇k Bölümü 2. Sinif Öğrenci̇si̇
18) Pelin Kahraman
Boy: 1.80
Yaş: 23
Hochschule Der Medi̇en İleti̇şi̇m Fakültesi̇ Medya Ekonomi̇si̇ Bölümü 3.sinif Öğrenci̇si̇
19) Büşra Turan
Boy: 1.85
Yaş: 20
İstanbul Aydin Üni̇versi̇tesi̇ Güzel Sanatlar Fakültesi̇ Moda Ve Teksti̇l Tasarimi 3.sinif Öğrenci̇si̇
20) Naz Özdeğirmenci
Boy: 1.85
Yaş: 22
Yedi̇tepe Üni̇versi̇tesi̇ Fen Edebi̇yat Fakültesi̇ Çevi̇ri̇bi̇li̇m Bölümü Mezunu