Miss Turkey 2019'da 20 isim finale kaldı. Birinci olmak için mücadele eden adaylar seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki Miss Turkey 2019 hangi kanalda yayınlanıyor? İşte Miss Turkey 2019 canlı izleme bağlantısı...

Miss Turkey’de heyecanlı akşam başladı. 20 güzelin içinden sadece biri Türkiye’nin en güzeli seçilecek. Yüzlerce kişinin arasından ilk 20’ye girmeyi başaranlar şimdi de tacı kazanmak için mücadele ediyor. Miss Turkey finali 2 Ekim 2019 Salı günü yani bu akşam saat 20.30’da başladı. Aşağıdaki bağlantıdan canlı yayını izleyebilir, adaylar hakkında ayrıntılı bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz.

MİSS TURKEY 2019 CANLI İZLE

MİSS TURKEY ADAYLARI

1) Simay Rasimoğlu

Boy: 1.88

Yaş: 22

Uludağ Üni̇versi̇tesi̇ Meslek Yüksek Okulu Mi̇mari̇ Restorasyon Bölümü Mezunu

2) Bilgi Nur Aydoğmuş

Boy: 1.80

Yaş: 23

İstanbul Üni̇versi̇tesi̇ Hukuk Fakültesi̇ Hukuk Bölümü Mezunu

3) Melike Kanbur

Boy: 1.78

Yaş: 24

Boğazi̇çi̇ Üni̇versi̇tesi̇ Uygulamali Bi̇li̇mler Yüksekokulu Turi̇zm İşletmeci̇li̇ği̇ Bölümü Mezunu

4) Hüray Ertürk

Boy: 1.77

Yaş: 20

Ortadoğu Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇ İkti̇sadi̇ Ve İdari̇ Bi̇li̇mler Fakültesi̇ İkti̇sat Bölümü 1. Sinif Öğrenci̇si̇

5) Dilara Özdemir

Boy: 1.77

Yaş: 20

Malmö Üni̇versi̇tesi̇ Global Si̇yasi̇ İli̇şki̇ler Fakültesi̇ İnsan Haklari Bölümü 2. Sinif Öğrenci̇si̇

6) İdil Doğa Oral

Boy: 1,76

Yaş: 20

İstanbul Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇ Teksti̇l Teknoloji̇leri̇ Ve Tasarimi Fakültesi̇ Moda Tasarim Bölümü 1. Sinif Öğrenci̇si̇

7) Selin Karaarslan

Boy: 1.76

Yaş: 22

Marmara Üni̇versi̇tesi̇ İşletme Fakültesi̇ İşletme Bölümü Mezunu

8) Ada Demirelli

Boy: 1.76

Yaş: 19

Ege Üni̇versi̇tesi̇ Fen Fakültesi̇ Ki̇mya Bölümü 1. Sinif Öğrenci̇si̇

9) Reyhan Kasapoğlu

Boy: 1.74

Yaş: 20

İstanbul Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇ Mi̇marlik Fakültesi̇ Şehi̇r Ve Bölge Planlama Bölümü 2. Sinif Öğrenci̇si̇

10) Aleyna Yavaş

Boy: 1.70

Yaş: 20

Trakya Üni̇versi̇tesi̇ Eği̇ti̇m Fakültesi̇ Resi̇m İşi̇ Öğretmenli̇ği̇

11) Nazlı Can Çetin

Boy: 1.76

Yaş: 19

Bahçeşehi̇r Üni̇versi̇tesi̇ Eği̇ti̇m Fakültesi̇ İngi̇li̇zce Öğretmenli̇ği̇ 2.sinif Öğrenci̇si̇

12) Zübeyde Lokmanoğlu

Boy: 1.76

Yaş: 18

Yedi̇tepe Üni̇versi̇tesi̇ Fen Edebi̇yat Fakültesi̇ Rus Di̇li̇ Ve Edebi̇yati 1.sinif Öğrenci̇si̇

13) Elif Yahyaoğlu

Boy: 1.76

Yaş: 24

Yedi̇tepe Üni̇versi̇tesi̇ Mi̇marlik Ve Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇ Geneti̇k Ve Bi̇yomühendi̇sli̇k Bölümü Mezunu

14) Sandra Deniz Karslı

Boy: 1.77

Yaş: 19

San Diego State Üni̇versi̇tesi̇ İleti̇şi̇m Fakültesi̇ İleti̇şi̇m Bölümü 2.sinif Öğrenci̇si̇

15) Tiffany İnci Kurak

Boy: 1.78

Yaş: 23

Mildred Scheel Schule Moda Pazarlama Ve Satiş Danişmanliği Bölümü

16) Nursena Özcanlı

Boy: 1.78

Yaş: 21

Muğla Sitki Koçman Üni̇versi̇tesi̇ Fen Fakültesi̇ Moleküler Bi̇yoloji̇ Ve Geneti̇k Bölümü 4.sinif Öğrenci̇si̇

17) Ece Demiralp

Boy: 1.78

Yaş: 21

İstanbul Geli̇şi̇m Üni̇versi̇tesi̇ Sağlik Bi̇li̇mleri̇ Fakültesi̇ Beslenme Ve Di̇yeteti̇k Bölümü 2. Sinif Öğrenci̇si̇

18) Pelin Kahraman

Boy: 1.80

Yaş: 23

Hochschule Der Medi̇en İleti̇şi̇m Fakültesi̇ Medya Ekonomi̇si̇ Bölümü 3.sinif Öğrenci̇si̇

19) Büşra Turan

Boy: 1.85

Yaş: 20

İstanbul Aydin Üni̇versi̇tesi̇ Güzel Sanatlar Fakültesi̇ Moda Ve Teksti̇l Tasarimi 3.sinif Öğrenci̇si̇

20) Naz Özdeğirmenci

Boy: 1.85

Yaş: 22

Yedi̇tepe Üni̇versi̇tesi̇ Fen Edebi̇yat Fakültesi̇ Çevi̇ri̇bi̇li̇m Bölümü Mezunu