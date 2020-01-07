2019’un yıldızı Bella Hadid seçildi

Bella Hadid, 2019 yılında sosyal medyanın en popüler kadını seçildi. Sosyal medya kullanıcılarının oylamasıyla ünlü model bu ödüle layık görüldü.

Filistin kökenli model Bella Hadid, 2019’un sosyal ağlardaki en popüler kadını seçildi. Hadid, cesur paylaşımları sayesinde birinciliğe oturdu.

Bu unvanı sonuna kadar hakeden Hadid, 2020’de de birinciliğe oturacağa benziyor. Yeni yılda da bikinili paylaşımlarına devam eden Hadid beğeni toplamaya devam ediyor.

Hadid en son mutfakta bikinili haliyle yaptığı paylaşımla gündeme oturdu.

27.7 milyon takipçisine seslenerek, “Sana en iyi dileklerimi sunuyorum” diyen Hadid’in bu paylaşımı dakikalar içinde 1 milyona yakın beğeni aldı.

İşte sosyal mecrada kullanıcıların verdiği oylarla birinciliğe oturan Hadid’in cesur paylaşımları…