2020 Survivor Mert Öcal kimdir? Mert Öcal nerelidir, kaç yaşındadır? İşte kırmızı kart gören Mert Öcal hakkındaki bilgiler…

Survivor'da bu akşam 67. bölüm heyecanı yaşandı. İletişim oyunu için karşı karşıya gelen Gönüllüler v Ünlüler takımı, sahada kozlarını paylaştı. Kıran kırana geçen mücadelenin en dikkat çeken olayı ise, Ünlüler takımından Mert Öcal'ın, maçın hakemi Acun Ilıca tarafından kırmızı kart görmesi oldu. İletişim ödülü sonrası internette Mert Öcal kimdir sorusu yoğun şekilde aratılmaya başlandı. İşte 2020 Survivor Mert Öcal hakkında bazı bilgiler…

MERT ÖCAL KİMDİR?

Mert Öcal 29 Eylül 1982 İstanbul doğumlu Türk manken ve oyuncudur. “Best Model of Turkey” seçildikten sonra 2004 “Best Model of The World” yarışmasını kazandı. Daha sonra Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir , Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı. Son olarak Survivor 2020 yarışmasında Ünlüler takımında yer aldı.