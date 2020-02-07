2020 Survivor ne zaman başlayacak? Survivor yarışmacıları kimler olacak?
Survivor 2020’de geçen yıllara göre format değişti. 2020 yılında Survivor yarışması Ünlüler ve Gönüllüler rekabetine sahne olacak. İşte Survivor hakkında merak edilenler…
SURVİVOR 2020 YARIŞMACI KADROSU
Yılmaz Erdoğan’ın yeğeni Ersin Korkut, Masterchef yarışmasında popüler olan Yasin Obuz, sosyal medya fenomeni Cemal Can Canseven, eski futbolcu Sercan Yıldırım, Arka Sokaklar eski oyuncusu ve ilk Survivor şampiyonu Uğur Pektaş açıklanan isimler arasında yer alıyor. Tuğba Melis Türk’ün de henüz resmi olarak açıklanmış olmamalarına rağmen ünlüler takımında yer alması bekleniyor.
SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması bu yıl 16 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.