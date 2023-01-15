21 yıllık evlilik 5 dakikada bitti: Ayşegül Günay ile Ali Sinan Demir boşandı
'Yer Gök Aşk', 'Hercai' son olarak da 'Kurtuluş Osman' dizisinde rol alan Ayşegül Günay ile oyuncu Ali Sinan Demir'in 21 yıllık evliliği 5 dakikada bitti.
Oyuncu Ayşegül Günay, 2002 yılında meslektaşı Ali Sinan Demir ile nikâh masasına oturmuştu.
Tam 21 yıldır devam eden bu evlilikte çiftin ikiz erkek çocukları olmuştu fakat Günay ile Demir’den üzen bir haber geldi.
Ayşegül Günay, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak ‘fikir uyuşmazlığı’ gerekçesiyle anlaşmalı boşanma davası açtı. Çift, önceki gün görülen duruşmada hâkim karşısına çıktı.
21 yıllık evlilik, 5 dakika süren duruşmayla sona erdi. Günay ile Demir birbirinden tazminat, nafaka talebinde bulunmadı.