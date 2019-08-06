211 filmi konusu ne? 211 oyuncuları kimler?

Tarihin en büyük ve en kanlı banka soygunundan esinlenilen 211 filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Aksiyon ve gerilim türündeki filmin başrolünde Nicolas Gage yer alıyor.

ABD tarihinin en kanlı soygun girişimlerinden birini, aksiyon sinemasının usta oyuncusu Nicolas Cage’in yeni filmi 211’de seyreceğiz. Filmin konusu ve oyuncuları haberimizin içerisinde yer alıyor.

211 FİLMİNİN KONUSU

İsmini Kaliforniya eyaletinin hırsızlık ihbarı için kullandığı polis kodu 211’den alan aksiyon filmi, polis teşkilatı tarihindeki en uzun ve en kanlı gerçek hikayelerden birini esin kaynağı olarak alıyor. Memur Mike Chandler ve genç bir sivil yolcu kendilerini oldukça talihsiz bir konumda bulur. İkili, eğitimli ve ağır silahlı erkeklerden oluşan korkusuz bir hırsız çetesinin giriştiği cüretkar bir banka soygununun ortasında kalır. Duruma karşı tamamen hazırlıksız ve savunmasız olan ikili nasıl hayatta kalacaktır?

211 FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini York Alec Shackleton'un üstlendiği 211 filminin oyuncu kadrosunda Nicolas Cage, Dwayne Cameron, Michael Rainey Jr., Cory Hardrict, Ori Pfeffer, Amanda Cerny ve Sophie Skelton yer alıyor.