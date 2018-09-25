25 Eylül Hadi İpucu Sorusu: Çocuk Oyunu film serisi ile tanınan oyuncak bebeğin ismi nedir?

Son zamanların en sıkı takip edilen yarışmalarından biri olan Hadi bu akşam 20.30'da film gecesi yapacak. Film kültürü iyi olanlara güzel haber! Hadi bu akşamki ipucu sorusunu açıkladı. Muhtemelen bir şekilde sorudaki korkunç bebekle tanışmışsınızdır. Peki Hadi İpucu Sorusu olan Çocuk Oyunu film serisi ile tanınan oyuncak bebeğin ismi nedir? İşte ayrıntılar...

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Hadi Film Gecesi’yle 20:30’da yayınlanacak. Hadi İpucu Sorusu: “Korku filmlerini sever misiniz? Yoksa hiç bana göre değil diyenlerden misiniz? Her iki tarafın da işine yarayacak bir ipucu geliyor. Çocuk Oyunu film serisiyle tanınan oyuncak bebeğin ismini biliyor muyuz?”. İşte 25 Eylül Hadi Sorusunun cevabı…

HADİ İPUCU SORUSUNUN CEVABI

Çocuk Oyunu film serisi ile tanınan oyuncak bebeğin ismi Chucky’dir.

Chucky ya da Charles Lee Ray, Çocuk Oyunu serisinin kurgusal baş karakteridir. Chucky insan bedenindeki ruhunu oyuncak bir bebeğe aktarmış bir seri katildir.

Chucky, popüler kültürde en çok bilinen Freddy Krueger, Jason Voorhees, Hayalet Surat ve Michael Myers gibi korku karakterlerinden biri hâline gelmiştir. 1999’da Chucky, Chucky’nin Gelini filmiyle En İyi Kötü Karakter MTV Film Ödülüne aday gösterilmiştir.