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Kibariye’den yalanlama gecikmedi
Kibariye'nin boşanma haberlerini izleyen annesinin göbek atması görüntülerine şarkıcıdan açıklama geldi. Kibariye sosyal medya hesabından "Eski çekim görüntülerini yeniymiş gibi servis ettiler" açıklamasını yaptı
Magazin 5 Ağustos 2018 - 09:40

Usta sanatçı Kibariye’nin, hakkında çıkan ihanet haberleriyle gündeme gelen Kibariye’nin genç eşi Ali Küçükbalçık’tan boşanacağı iddia edilmişti. Kibariye bu iddiayı “Kofti bir durum yok, yuvamı yıkmam” diyerek yalanlamıştı.

Boşanma iddiasıyla ilgili haberleri televizyondan izleyen şarkıcının İzmir’de yaşayan annesi Makbule Tokmak’ın göbek atarken çekilen görüntüleri yayınlanmıştı. Kibariye çıkan haberlerden rahatsızlığını dile getirmek için sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
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SOSYAL MEDYA HESABINDAN GÖRÜNTÜLERİ YALANLADI

”Değerli takipçilerim ve sevenlerim. Bugün magazin programlarında ve haber sitelerinde annem ile ilgili çıkan haberlere istinaden açıklama yapmaya gerek duydum. Değerli annem bana her daim, aile olmanın önemini ve yuvanın kutsallığı hakkında öğütler vermiştir. Ve öğütlerine riayet etmemi tavsiye etmiştir. Bu doğrultuda bugün basında çıkan haber videolarının gerçeği yansıtmadığını, eski çekim videoların sanki yeniymiş gibi servis edildiğini bilmenizi isterim. Sevgili annemin her daim kararlarıma saygı duyduğunu ve bana destek olduğunu siz değerli takipçilerim ve sevenlerimle paylaşmak istedim. Sevgi ve saygılarımla..”
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Son güncelleme: 12:07 - 05.08.2018
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