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Kemal Doğulu modaya küstü
Kemal Doğulu modaya küstü
Geçtiğimiz günlerde Edirne'de sahne aldığı sırada ettiği küfürlerle gündeme gelen modacı Kemal Doğulu, “Modadan soğudum. Soğuma sebebim kadınlar” dedi. 
Magazin 23 Ağustos 2018 - 09:04

Modacı Kemal Doğulu, Kurban Bayramının 2'inci gününde Bodrum'da sahne aldı. Çaldığı şarkılar ve danslarıyla hayranlarını coşturan Doğulu, kıvrak dansıyla da dikkat çekti.

“Herkese mutlu ve huzurlu bayramlar diliyorum” diyen Doğulu, yeni bir projesi olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:

“Modadan soğudum, soğuttular beni. Modadan soğuma sebebim kadınlar. Gerçekten yoruldum. Tek erkek olarak o stüdyoda. İnşallah mümkünse moda yapmak istemiyorum. Ama başka projeler var, değerlendirmeye çalışıyorum. Çok şahane bir moda programı olursa neden olmasın fakat bizim yaptığımız gibi, ona yakın bir şey yapmak istemiyorum. Moda programları ile ilgili arıyorlar ve bana gelen formatları beğenmiyorum. Ama modayla alakalı olmayan bir format var, onunla ilgili düşünüyorum. Bakayım hangisine karar vereceğim.”

DÜET GELİYOR

Doğulu, yakın zamanda çok ünlü birisiyle düet yapacağını ve kışın şarkının dinleyicilerle buluşacağını da söyledi.


İHA
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Son güncelleme: 09:05 - 23.08.2018
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