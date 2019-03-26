26 Mart Oyna Kazan ipucu sorusu: Oyna Kazan kopya sorusu ve yanıtı belli oldu!

Oyna Kazan ipucu yani kopya sorusu İzmir Saat Kulesinden geldi. Oyna Kazan kopya sorusu 1901 yılında açılan İzmir Saat Kulesinin hangi padişahın 25. yılı nedeniyle açıldığı oldu. İşte 26 Mart Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı...

Oyna Kazan yarışmasının sosyal medya hesabından kopya / ipucu sorusu, “Günaydın kopyası geldi! İzmir Saat Kulesi 1901 yılında açılmış, acaba hangi padişahın hükümdarlığının 25. yılıydı bu tarih?” şeklinde paylaşıldı. Peki Oyna Kazan ipucu yani kopya sorusunun yanıtı ne? Saat Kulesi hangi padişahın 25. yılı sebebiyle açıldı?

OYNA KAZAN KOPYA SORUSU

SORU: İzmir Saat Kulesi 1901 yılında açılmış, acaba hangi padişahın hükümdarlığının 25. yılıydı bu tarih?

CEVAP: II. Abdülhamit



İZMİR SAAT KULESİ

İzmir Saat Kulesi, İzmir’de Osmanlı padişahı II. Abdülhamid’in tahta çıkışının 25. yıldönümünü kutlamak için 1901’de inşa edilmiş tarihi saat kulesi.

Konak Meydanı’ndaki İzmir Hükûmet Konağı, Kemerlatı Çarşısı girişi, Konak Yalı Camii ve İzmir Büyükşehir Belediyesi binası arasındaki alanda yer alır. 25 metre yüksekliğinde dört katlı olan kule, Sultan II. Abdülhamit'in iradesi gereği Osmanlı vilâyetlerinde aynı dönemde meydana getirilmiş birçok saat kulesinden birisidir. Ancak özgün mimarisi ve yapımında izlenen yöntem gibi nedenlerle diğer saat kuleleri arasında özel bir yer edinmiştir. Osmanlı saat kuleleri içinde en estetik görünüşlü ve en zarifi olarak kabul edilir.

İzmirli mimar Raymond Charles Péré tarafından tasarlanan kulenin saatinin Alman imparatoru II. Wilhelm tarafından hediye edildiğine dair kayıtlar vardır.