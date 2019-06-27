27 Haziran Hadi ipucu sorusu ve cevabı: Büyük Selçuklu Devleti hükümdarını canlandıracak oyuncu kimdir?

Hadi'de günü ipucu sorusu yayınlandı. Cevabını merakla araştıranlar Google'da Hadi 12:30 ipucu sorusu olan "Malazgirt Savaşı'nı kazanarak Türklere Anadolu'nun kapısını açan Büyük Selçuklu Devleti hükümdarını canlandıracak bu oyuncu, rolü sebebiyle saçını ve sakalını uzattı, aynı zamanda epey de kilo aldı. Sizce kimden bahsediyoruz?" sorusunu araştırıyor. İşte Hadi'de günü ipucu sorusunu yanıtı...

Hadi yarışmasında 27 Haziran 12:30 sorusu ünlü bir oyuncudan geldi. İşte Hadi ipucu sorusunun cevabı yani yeni filmde Büyük Selçuklu Devleti hükümdarını canlandıracak oyuncu…

HADİ İPUCU SORUSUNUN YANITI

Soru: Malazgirt Savaşı’nı kazanarak Türklere Anadolu’nun kapısını açan Büyük Selçuklu Devleti hükümdarını canlandıracak bu oyuncu, rolü sebebiyle saçını ve sakalını uzattı, aynı zamanda epey de kilo aldı. Sizce kimden bahsediyoruz?

Cevap: Çağatay Ulusoy



ÇAĞATAY ULUSOY KİMDİR?

Annesi Bosna kökenli olan Çağatay Ulusoy, 3 Eylül 1990 tarihinde dünyaya geldi. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Sulama Sistemleri Bölümünde tamamladı.Vahide Perçin ve Altan Gördüm'ün sahibi olduğu sanat okulunda oyunculuk dersleri aldı. 2011 yapımı “Adını Feriha Koydum” adlı dizide Emir Sarrafoğlu'na hayat verdi. Hazal Kaya ile başrolü paylaştığı bu dizi uzun süre adından söz ettirdi.

Diziye devam ederken 2011 yılında “Anadolu Kartalları” filminde de başrol oynamış, filmde Üsteğmen Ahmet Onur karakterini canlandırdı ve bu rolüyle de büyük beğeni topladı. Bir dönem aşk yaşadığı Serenay Sarıkaya ile Medcezir dizisinde başrolü paylaştı. Çağatay Ulusoy ayrıca ilk reklam filmini Türkiye piyasasında aktif satışına devam eden bir Jean firmasında gerçekleştirmiş ve 2016 yılı itibariyle o markanın yüzü oldu.Bir çok dizi ve film projesinde yer alan Çağatay Ulusoy son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan İçerde dizisinde Sarp karakterini canlandırdı.