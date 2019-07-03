3 Temmuz Hadi ipucu sorusu: Yıldızlararası filminde başka evrene seyahat edilen kara deliğin adı ne?

3 Temmuz Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu, 2014 yılının en çok ses getiren filmlerinden biri olan "Yıldızlararası" ile ilgili. İşte, 12.30'da oynanacak Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

Hadi ipucu 3 Temmuz sorusu ve cevabı yayınlandı. Bugün 12.30'da canlı olarak yapılacak ödüllü yarışmada Hadi ipucu sorusu, “Yıldızlararası filminde Cooper karakteri ve diğer bilim insanları, devasa bir kara delikten geçerek bir başka evrene seyahat ediyor. Sizce bu kara deliğin ismi nedir?” oldu. İşte, 3 Temmuz Hadi ipucu sorusu ve cevabı…

HADİ İPUCU SORUSU VE CEVABI

Soru: Christopher Nolan tarafından yönetilen, 2014 yılının en çok ses getiren filmlerinden biri olan “Yıldızlararası” ile ilgili sevgili hadiciler. Filmde Cooper karakteri ve diğer bilim insanları, devasa bir kara delikten geçerek bir başka evrene seyahat ediyor. Sizce bu kara deliğin ismi nedir?

Cevap: Gargantua

YILDIZLARARASI FİLMİ HAKKINDA

Christopher Nolan tarafından yönetilen epik bilim kurgu türündeki 2014 yapımı ABD filmi. Başrollerinde Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain ve Michael Caine yer almaktadır. Filmde bir grup astronotun bir solucandeliğinden geçerek insanların yaşayabileceği yeni bir yer arayışı konu edilmektedir.

KONU: Yakın bir gelecekte, tahıl ürünlerinin ölmesine neden olan bir küf yüzünden medeniyet gerileyerek tarım toplumu seviyesine düşmüştür. Eski bir NASA pilotu olan Cooper ailesi ile birlikte bir tarla işletmektedir. Cooper’ın 10 yaşında olan kızı Murph odasında bir hayaletin kendisi ile iletişim kurduğunu düşünmektedir. Sonrasında Murph’un hayaletinin gönderdiği bilinmeyen istihbaratın yerçekimsel dalga kullanarak kodlandığını keşfederler. Tozlar üstünde kalan ikili sistemde yazılı koordinat Cooper ve kızını NASA’nın gizli bir üssündeki Profesör John Brand’e yönlendirir. Profesör Brand’in “Onlar” dediği, uzaylı bir zekânın Satürn yakınında bir solucan deliğini açtığını, bariz bir şekilde başka bir galaksiye geçerek yaşanabilir yeni bir gezegen bulmamız için bir umut verdiklerini söyler. NASA’nın “Lazarus görevleri” dev kara delik olan Gargantua yörüngesinde üç adet potansiyel yaşanabilir gezegen tanımlamıştır; Miller, Edmund ve Mann gezegenler isimlerini keşif için giden astronotlardan almıştır. Cooper’ın pilotluğunu yaptığı Endurance uzay aracı ile beraberindeki astronotların görevi bu gezegenlerdeki uzay istasyonlarından gelen veriye dayanarak hangi gezegenin yaşanabilir olduğunu araştırmaktır. Aslında her şey bir döngüden ibarettir.