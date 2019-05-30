30 Mayıs Hadi ipucu sorusu: Çocuklar için hayvan haklarını anlatan bir kitap yazan şarkıcımız kimdir?

Hadi ipucu sorusu ve yanıtı belli oldu. Hadi'nin bugün 12:30 ipucu sorusu çocuklar için hayvan haklarını anlatan bir kitap yazan şarkıcımız hakkında. İşte 30 Mayıs Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

Hadi ipucu sorusu bugün çocuklar için hayvan haklarını anlatan kitap yazan yazarımızdan geldi. 30 Mayıs Perşembe saat 12.30’da başlayacak Hadi’nin ipucu sorusu “Çocuklar için hayvan haklarını anlatan bir kitap yazan şarkıcımız hakkında sevgili hadiciler. Hayvan hakları savunucusu ünlü sanatçı tarafından yazılan bu kitap, UNESCO Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi’nden oluşmuş ve her bir maddesi, mücadeleye destek veren hayvan dostu çizerler tarafından ayrı ayrı resmedilmiştir. Sizce bu kitabı yazan şarkıcımız kim?” oldu. İşte 30 Mayıs Hadi ipucu sorusunun yanıtı…

30 MAYIS HADİ SORUSU VE CEVABI

Soru: Çocuklar için hayvan haklarını anlatan bir kitap yazan şarkıcımız hakkında sevgili hadiciler. Hayvan hakları savunucusu ünlü sanatçı tarafından yazılan bu kitap, UNESCO Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi’nden oluşmuş ve her bir maddesi, mücadeleye destek veren hayvan dostu çizerler tarafından ayrı ayrı resmedilmiştir. Sizce bu kitabı yazan şarkıcımız kim?

Cevap: Yonca Evcimik

VAR OLMAK HAKTIR KİTABI HAKKINDA

Her günü aç susuz, hava koşullarına göre donma ya da sırılsıklam olma tedirginliğiyle sokaklarda

geçiren…

Ya da bir öğün yemek için ateş çemberlerinin içinden geçmek

zorunda bırakılan…

Sırf insanlar daha iyi kremler sürsün diye üzerinde deneyler yapılan…

Ve sokaklarda başını okşayıp sonra yanından geçip gittiğimiz

sahipsiz hayvanlar…

Onların yaşadığı bu zorlu koşulları değiştirmek için 1978 yılında UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) tarafından Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi ilan edildi. Sanatçı ve hayvan hakları savunucusu Yonca Evcimik tarafından hazırlanan ve bu bildirgeden oluşan kitabın her bir maddesi mücadeleye destek veren çizerler tarafından ayrı ayrı resmedildi. Bütün canlıların eşit olduğunu ve var olmanın bir hak olduğunu kabul edelim diye…

İçimizdeki sevgiyi, vicdanı, merhameti ve adaleti canlı tuttuğumuz sürece dünya bütün hayvanlar için daha iyi bir yer haline gelecek.