4 aydır yaşam mücadelesi veren Hakan Taşıyan güzel haberi duyurdu

1 yıldır sağlık sorunlarıyla mücadele eden sanatçı Hakan Taşıyan 4 ay önce Ankara’da bir hastaneye kaldırıldı. Organ nakli bekleyen sanatçının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda müjdeli haber verildi.

Hakan Taşıyan’ın Instagram hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

* Bugün değerli doktorlarımızın aranan donörün bulunması haberini vermesiyle birlikte, büyük bir sevinç yaşadık. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ndeki doktorlarımız, yaptıkları tetkikler neticesinde donörün uyumlu olduğunu belirterek akşam üzeri 16.00 civarı karaciğer nakil ameliyatına başlamışlardır.

* Şu anda ameliyat süreci devam etmektedir. Bu süreçte dualarıyla ve canı gönülden çığ gibi büyüyen sevgileriyle yanımızda olan tüm Hakan Taşıyan sevenlerinin ve gönül dostlarının dualarını bekliyoruz.

* Ameliyat süreci sonrasında tekrar bilgilendirme yapılacaktır.

NE OLMUŞTU?

Ankara’da yaşayan Hakan Taşıyan, 1 yıl önce yaşadığı rahatsızlık sonrası özel bir hastaneye kaldırıldı. Hakan Taşıyan, tedavisinin ardından taburcu edildi. Ancak, 4 ay önce tekrar rahatsızlanan Hakan Taşıyan, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Burada yapılan tetkitlerin ardından Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastanenin Onkoloji bölümünde tedavi altına alınan Taşıyan için, acil olarak böbrek ve karaciğer nakline ihtiyaç olduğu tespit edildi. Ailesinden alınan örnekler sonucunda Taşıyan’ın kız kardeşinin böbreğinin Hakan Taşıyan’a nakledilebileceği belirlendi. Ancak Taşıyan’a karaciğer için herhangi donör bulanamadı.

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