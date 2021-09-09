41. doğum gününü Marlon Brando’nun adasında kutladı

Rebel Wilson doğum günü için Marlon Brando'nun çevre dostu adasını seçti. Pandemi nedeniyle doğum günü kutlamasını ertelemek zorunda kalan oyuncu, arkadaşlarıyla adanın tadını çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Mükemmel Uyum (Pitch Perfect) serisiyle yıldızını parlatan oyuncunun aslında doğum günü mart ayındaydı, ancak pandemi nedeniyle ertelendi. Wilson da ertelenen kutlamaların acısını Mükemmel Uyum başrol oyuncuları Anna Kendrick, Brittany Snow, Chrissie Fit ve Shelley Regner dahil olmak üzere konuklarıyla The Brando’da çıkardı.

Wilson ve grup, #RebelIsland hashtag’i ile sosyal medyada sık sık görüntüler paylaştı. Page Six’e konuşan bir kaynak; “Grup günlerini çevre dostu tatil adasında yüzerek, piknik yaparak ve uzak adaları keşfederek geçirdi. Ayrıca Wilson’ın en sevdiği filmlerden biri olan 1971 yapımı Willy Wonka ve Çikolata Fabrikası’nın oynadığı özel bir film gecesi düzenlediler” dedi.

Doğum günü gezisi hakkında Wilson ise şu açıklamaları yaptı: “Sevdiklerimle böyle inanılmaz bir macerayı paylaştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Rebel Adası yıllar önce hayal ettiğim bir şeydi ve Brando bu gezi ile tüm hayallerimi gerçekleştirdi. Destansı ve ilham verici ötesiydi. Burası bir cennet, Marlon Brando’nun buraya tapmasına şaşmamalı.”

MARLON BRANDO’NUN AŞIK OLDUĞU ADA

Hollywood’un efsanevi oyunculardan Marlon Brando, adaya aşık olup satın aldı; ancak hemen inşaata başlamadı. Oyuncu neredeyse altı yıl kadar ahşap bir kulübede kalarak adanın doğasına zarar vermeden nasıl inşaat yapabileceğini araştırdı. Ada şu anda da Brando’nun bu çevre dostu anlayışına sadık kalarak güneş enerjisi ve deniz suyu ile ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Brando adasında Wilson’dan önce de Kim Kardashian ve Leonardo DiCaprio doğum günlerini kutlamıştı. Hatta Wilson ve arkadaşları, adaya yaptığı ziyaretler sırasında DiCaprio’nun “Milyarder Havuzu” olarak adlandırdığı iddia edilen el değmemiş bir noktada gizli bir lagünde de yüzdüler.

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