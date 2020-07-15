41 Gün filminin konusu ve oyuncuları… 41 Gün’de kimler oynuyor?

Gerçek bir hikayeden uyarlanan 41 Gün filmi, tanıştıktan kısa süre sonra birbirlerine aşık olan ve hayatlarının macerasına doğru yelken açan iki insanı anlatıyor.

41 Gün filmi televizyonda ilk kez yayınlanıyor. Filmseverler 41 Gün filmi hakkında detaylı bilgi edinmek istiyor. Filmin başrollerinde; Shailene Woodley, Sam Claflin ve Jeffrey Thomas yer alıyor. İşte ayrıntılar…

41 GÜN FİLMİ OYUNCULARI

SHailene Woodley

Sam Claflin

Jefferey Thomas

41 GÜN FİLMİNİN KONUSU

Hevesli denizciler okyanusa açılırlar fakat yolculukları sırasında en büyük kasırga felaketlerinden birini yaşarlar. Kasırganın ardından kendine gelen Tami (Shailene Woodley), Richard’ın (Sam Claflin) ağır yaralandığını ve teknelerinin harabeye döndüğünü görür. Tami, kurtarılmak için hiçbir umudu olmadan, kendisini ve hayatı boyunca aşık olduğu tek adamı kurtarmak için gereken gücü ve kararlılığı kendinde bulmak zorundadır.