41 Gün filminin konusu ve oyuncuları… 41 Gün’de kimler oynuyor?
41 Gün filmi televizyonda ilk kez yayınlanıyor. Filmseverler 41 Gün filmi hakkında detaylı bilgi edinmek istiyor. Filmin başrollerinde; Shailene Woodley, Sam Claflin ve Jeffrey Thomas yer alıyor. İşte ayrıntılar…
41 GÜN FİLMİ OYUNCULARI
SHailene Woodley
Sam Claflin
Jefferey Thomas
41 GÜN FİLMİNİN KONUSU
Hevesli denizciler okyanusa açılırlar fakat yolculukları sırasında en büyük kasırga felaketlerinden birini yaşarlar. Kasırganın ardından kendine gelen Tami (Shailene Woodley), Richard’ın (Sam Claflin) ağır yaralandığını ve teknelerinin harabeye döndüğünü görür. Tami, kurtarılmak için hiçbir umudu olmadan, kendisini ve hayatı boyunca aşık olduğu tek adamı kurtarmak için gereken gücü ve kararlılığı kendinde bulmak zorundadır.