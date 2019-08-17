47 Ronin filmi konusu ne? 47 Ronin oyuncuları kimler?

Aksiyon sahneleri ile adından söz ettiren 47 Ronin filminin başrolünde Keanu Reeves bulunuyor. 2013 yapımı filmi bir kez daha izlemek isteyenler için bu akşam televizyonda yayınlanacak. Peki, 47 Ronin filmi konusu ne ve oyuncuları kimler?

Japon kültürünün yoğun olarak yansıtıldığı ve başrolünde Keanu Reeves’in yer aldığı 47 Ronin bu akşam televizyonda seyirci karşısına çıkıyor. Peki 47 Ronin filmi konusu ne ve oyuncuları kimler?

47 RONİN KONUSU

“Ronin” Japon kültüründe efendisiz kalmış samuray savaşçılarına verilen isimdir. Lord Asano'nın himayesinde huzurlu bir hayat süren Ako halkı ve onların koruyucu savaşçıları olan samurayların düzeni, İmparator Shogun Tsunayoshi'nin Lord Kira eşliğinde ülkeye gerçekleştirdiği ziyaret ile alt üst olacaktır. Zira Kira'nın Asano için hain planları vardır. Diğer yandan melez Kai, Lord Asano'nın kızı Mika'yı imkansız ve tutkulu bir aşk ile sevmektedir. Ama Kira'nın planlarında hem Ako'yu hem Mika ele geçirmek vardır…

47 RONİN OYUNCULARI

Carl Rinsch'in yönetmen koltuğuna oturduğu filmin senaryosunu Hossein Amini ve Chris Morgan beraber kaleme aldılar. Filmin başrollerinde ise Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada ve Kô Shibasaki paylaşıyor.