4N 1K İlk Aşk 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4N 1K 10. bölümde neler yaşandı?

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FOX TV’nin sevilen dizisi 4N 1K İlk Aşk dizisinin 10. bölümü yayınlandı. Son bölümde; Ali'nin gerçekleri bilmesi gerektiğine inanan Barış, Yaprak'ı ikna etmeye çalıştı. Kendi yaşadıklarını örnek veren Barış, onu ikna etmek için anne ve babasının mezarına bile götürdü. 4N 1K son bölümde başka neler yaşandı? 4N 1K 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı hepsi haberimizin içerisinde yer alıyor.

4N 1K İLK AŞK 11.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her bölümü izleyicileri ekran başına kitleyen 4N 1K dizisinin 11. bölümü fragmanı henüz yayınlanmadı. 4N 1K yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren haberimizin içerisinde olacak.

4N1K İLK AŞK 10. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI

Ali'nin gerçekleri bilmesi gerektiğine inanan Barış, Yaprak'ı ikna etmeye çalışır. Kendi yaşadıklarını örnek veren Barış, onu ikna etmek için anne ve babasının mezarına bile götürür. Barış'ın Yaprak'a duygularını bilen Ali, ikili arasında onları çözmeye çalışır. Her ikisinin de kendisinden bir şey sakladığına iyice emin olur. Oğuz'un ailesinin kötüleşen mali durumu gizlenemez durumdadır. Çete ona destek olmak için bir plan yapar. Herkes dört koldan Oğuz'lara yardım etmek için seferber olur. Cihan ile Ece arasında ise beklenmedik bir gelişme yaşanır. Okula yeni gelen Tuna'nın tuhaf davranışları herkesi tedirgin eder, özellikle de Yaprak'ı. Barış'ın baskısına dayanmayan Yaprak, Ali'ye her şeyi itiraf etmeye gider. Evde ise onu bambaşka bir sürpriz beklemektedir.