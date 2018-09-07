4N1K İlk Aşk 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 4N1K İlk Aşk son bölüm izle

Gençlerin severek takip ettiği FOX'un dizisi 4N1K İlk Aşk 9. son bölüm yayınlandı. Başrollerinde Gözde Mutluer, Atakan Hoşgören, Cihan Şimşek, Sina Özer, Cemrehan Karakaş ve Burak Yörük'ün yer aldığı dizi Büşra Yılmaz'ın kitabından uyarlandı. Dizi severler 4N1K İlk Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun cevabını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

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4N1K İlk Aşk’ın 9. son bölümünde; gizemli öğrenci Tuna diziye dahil oluyor. Tuna aradığı mutluluğu okulda bulacak mı? Yeni nakil öğrenci sınıfa yeni geliyor. Müdür, okulu tanıtma görevini ise Yaprak’a veriyor. Yeni bölümden ipuçları içeren 4N1K İlk Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte ayrıntılar…

4N1K İLK AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI



Ela Hoca ile konuşurlarken yakalanan Yaprak ve Barış zor durumda kalıyor. Ela Hoca'nın anlattıklarından etkilenen Ali ona yardım etmeye karar veriyor. Oğlunu bulmak için Ali çeteyi seferber ediyor. Yaprak ile Barış'ı sürekli yan yana bulan çete duruma el koyuyor. Kendine mesafe koyan çete ile Yaprak'ın arası ilk kez bozuluyor.

Tekin ve Jülide, Ela'ya Barış ve Yaprak'la konuşup her şeyi inkar etmesi için baskı yapıyor. Sinan ile arası açılan Ece yaptığı seçimden dolayı çok pişman oluyor. Sinan'la konuşmaya çalışan Ece beklemediği bir tepki alıyor. Okula yeni gelen öğrenci ilginç tavırları ve hakkında çıkan dedikodular nedeniyle büyük gizem yaratıyor. Müdür ile arasını iyi tutmaya çalışan Yaprak, yeni öğrenciye rehberlik yapmaya gönüllü oluyor. Ancak Tuna hiç de göründüğü gibi bir çocuk değildir.

4N1K İLK AŞK YENİ FRAGMAN

4N1K İLK AŞK SON BÖLÜM