4N1K İlk Aşk 4. bölüm izle! 4N1K İlk Aşk 5. bölüm fragmanı yayınlandı!

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Fox TV’nin yeni dizilerinden 4N1K İlk Aşk 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni fragmanda Yaprak’ın kafası yaşadıkları sonucu karışıyor. Ali’nin bir kavgada bıçaklanması herkesi şok ediyor. Yteni tanıtım ve 4N1K İlk Aşk 4. bölüm izleme linkini haberimizde bulacaksınız.



SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ali'nin şarkıyı Bade'ye çaldığını gören Yaprak şaşkındır. Bu yanlış anlamayı düzeltmek isteyen Ali, Bade'nin tuzağına düşer. Ona iyilik yaptığını zannederek okulda bir kaç gün erkek arkadaşı gibi davranmayı kabul eder. Yaptıkları yüzünden pişman olan Barış, Yaprak'a kendini affettirmek için her yolu dener. Hatta sürprizlerle dolu bir mektup bile yazmayı başarır. Annesi ile yüzleşen Sinan, ona rest çeker. Ece'ye gittikçe daha çok kapılan Sinan annesi ile müdürü ayırdığına emindir. Fizik hocasının icadı yalan makinesi ise okulda işlerin daha da karışmasına neden olur.

Gökhan ve kız arkadaşının başına ise beklenmedik bir kaza gelir. Elleri birbirine yapışan ikili her şeyi birlikte yapmak zorunda kalır. Yaprak'a olan aşkının karşılıksız olduğunu düşünen Ali, beklenmedik bir karar alır. Bu kararından vazgeçirmek için Yaprak, Ali'ye yetişmek zorundadır.

4N1K İLK AŞK 5. BÖLÜM YENİ FRAGMAN İZLE

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