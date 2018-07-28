Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
4N1K İlk Aşk 4. bölüm izle! 4N1K İlk Aşk 5. bölüm fragmanı yayınlandı!
4N1K İlk Aşk 4. bölüm izle! 4N1K İlk Aşk 5. bölüm fragmanı yayınlandı!
4N1K İlk Aşk 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Fox TV'nin yeni başlayan yaz dizilerinden 4N1K İlk Aşk'ın yeni tanıtımında, Ali karıştığı vir kavgada bıçaklanıyor. Yaprak bou olay sonrası adeta yıkılıyor. Ali yaşayacak mı? İşte bu sorunun yanıtını yeni bölümde alacağız. 4N1K İlk Aşk 4. son bölüm izleme linki de haberimizde...
Magazin 28 Temmuz 2018 - 09:49

Fox TV’nin yeni dizilerinden 4N1K İlk Aşk 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni fragmanda Yaprak’ın kafası yaşadıkları sonucu karışıyor. Ali’nin bir kavgada bıçaklanması herkesi şok ediyor. Yteni tanıtım ve 4N1K İlk Aşk 4. bölüm izleme linkini haberimizde bulacaksınız.

4n1k-5

4n1k İLk aşk-5. bölüm fragmanı


SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ali'nin şarkıyı Bade'ye çaldığını gören Yaprak şaşkındır. Bu yanlış anlamayı düzeltmek isteyen Ali, Bade'nin tuzağına düşer. Ona iyilik yaptığını zannederek okulda bir kaç gün erkek arkadaşı gibi davranmayı kabul eder. Yaptıkları yüzünden pişman olan Barış, Yaprak'a kendini affettirmek için her yolu dener. Hatta sürprizlerle dolu bir mektup bile yazmayı başarır. Annesi ile yüzleşen Sinan, ona rest çeker. Ece'ye gittikçe daha çok kapılan Sinan annesi ile müdürü ayırdığına emindir. Fizik hocasının icadı yalan makinesi ise okulda işlerin daha da karışmasına neden olur.

4n1k-5-1

4n1k İLk aşk-5. bölüm fragmanı

Gökhan ve kız arkadaşının başına ise beklenmedik bir kaza gelir. Elleri birbirine yapışan ikili her şeyi birlikte yapmak zorunda kalır. Yaprak'a olan aşkının karşılıksız olduğunu düşünen Ali, beklenmedik bir karar alır. Bu kararından vazgeçirmek için Yaprak, Ali'ye yetişmek zorundadır.

4N1K İLK AŞK 5. BÖLÜM YENİ FRAGMAN İZLE

4N1K SON BÖLÜM İ,ZLE

Son güncelleme: 14:39 - 28.07.2018
Etiketler