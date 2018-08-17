4N1K İlk Aşk 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4N1K İlk Aşk 7. son bölüm izle

4N1K İlk Aşk dizisinin 7. son bölümünde; Ali, taburcu olmuş eve çıkmıştır. Çete ona eve geliş sürprizi hazırlamıştır. Ancak Ali'den onu hastaneye yetiştirenin Barış olduğunu hala saklarlar. Herkes Ali'nin hızla iyileşmesinden dolayı çok mutludur ama Tekelioğlu ailesinin üzerindeki kara bulutlar henüz dağılmamıştır. Tuzağa düşürülen arkadaşlarının intikamını almak isteyen saldırganlar günlüğü kurye ile Ali'ye gönderirler. 4N1K İlk Aşk 7. son bölümünü haberimizdeki linkten yeniden izleyebilirsiniz. Peki 4N1K İlk Aşk 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
4N1K İLK AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Ela öğretmenin günlüğü Ali yerine bir tesadüfle Barış'ın eline geçer. Yaprak'ın ise başı devamsızlıktan derttedir. Hastanede Ali'nin yanında olması ona pahalıya patlamıştır. Eğer kaybolan okçuluk raporunu bulmazsa devamsızlıktan kalacaktır.
O rapor Müdür’ün masasına gelecek! #arkadaşk @4n1kfox pic.twitter.com/XOXyRliPoH
— FOX (@FOXTurkiye) 17 Ağustos 2018
Sonunda hastaneye getirilişi hakkında gerçekleri öğrenen Ali, Barışla ödeşmek ister ve ona “Benden bir iste ne olursa yapacağım” der. Barış da Yaprak'a aşkını itiraf etmesini ister. Eğer kabul ederse aralarından çıkacağına söz verir. Herkes kayıp raporun kopyasını bulmak için seferber olurken Barış günlüğün kime ait olduğunu bulmuştur. Sinan ise hiç ummadığı bir anda Müdür ile annesinin ayrılmadığını öğrenir.
4N1K yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.