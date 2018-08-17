4N1K İlk Aşk 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4N1K İlk Aşk 7. son bölüm izle

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi 4N1K İlk Aşk 7.son bölüm ile ekranlara geldi. Başrollerinde Gözde Mutluer, Atakan Hoşgören, Cihan Şimşek, Sina Özer ve Cemrehan Karakaş'ın yer aldığı dizi bir kitap uyarlaması. Sinema filmi ile izleyicilerin dikkatini çeken yapım yaz sezonunda dizi olarak ekranlara geldi. Dizi severler yeni bölümde neler olacağını merak ediyor ve soruyor: 4N1K İlk Aşk 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizi ile ilgili son gelişmeler...

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4N1K İlk Aşk dizisinin 7. son bölümünde; Ali, taburcu olmuş eve çıkmıştır. Çete ona eve geliş sürprizi hazırlamıştır. Ancak Ali'den onu hastaneye yetiştirenin Barış olduğunu hala saklarlar. Herkes Ali'nin hızla iyileşmesinden dolayı çok mutludur ama Tekelioğlu ailesinin üzerindeki kara bulutlar henüz dağılmamıştır. Tuzağa düşürülen arkadaşlarının intikamını almak isteyen saldırganlar günlüğü kurye ile Ali'ye gönderirler. 4N1K İlk Aşk 7. son bölümünü haberimizdeki linkten yeniden izleyebilirsiniz. Peki 4N1K İlk Aşk 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

4N1K İLK AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ela öğretmenin günlüğü Ali yerine bir tesadüfle Barış'ın eline geçer. Yaprak'ın ise başı devamsızlıktan derttedir. Hastanede Ali'nin yanında olması ona pahalıya patlamıştır. Eğer kaybolan okçuluk raporunu bulmazsa devamsızlıktan kalacaktır.

Sonunda hastaneye getirilişi hakkında gerçekleri öğrenen Ali, Barışla ödeşmek ister ve ona “Benden bir iste ne olursa yapacağım” der. Barış da Yaprak'a aşkını itiraf etmesini ister. Eğer kabul ederse aralarından çıkacağına söz verir. Herkes kayıp raporun kopyasını bulmak için seferber olurken Barış günlüğün kime ait olduğunu bulmuştur. Sinan ise hiç ummadığı bir anda Müdür ile annesinin ayrılmadığını öğrenir.

4N1K yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

4N1K İLK AŞK YENİ FRAGMAN

4N1K İLK AŞK SON BÖLÜM İZLE