4N1K İlk Aşk 8. bölüm fragmanı yayınlandı! 4N1K İlk Aşk son bölüm izle…

Fox TV'nin yeni dizilerinden 4N1K İlk Aşk 8. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni tanıtımda heyecan dorukta. Fragmanın en dikkat çekici bölümü 'Hocam Ali'nin annesi siz misiniz?' sorusunun sorulduğu an oluyor. İşte diziye dair yeni gelişmeler ve 4N1K İlk Aşk son bölüm izleme linki...

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Başrollerini Gözde Mutluer, Atakan Hoşgören, Cihan Şimşek ve Sina Özer’in paylaştıkları Fox TV’nin yeni dizilerinden 4N1K İlk Aşk 8. bölüm fragmanı geldi. Yeni tanıtımda nefesler tutuldu. Yapılan baskılar ve dayatmalar sonuç verecek mi? İşte 4N1K İlk Aşk son bölüm izleme linki ve yeni tanıtım…

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ali, taburcu olmuş eve çıkmıştır. Çete ona eve geliş sürprizi hazırlamıştır. Ancak Ali'den onu hastaneye yetiştirenin Barış olduğunu hala saklarlar. Herkes Ali'nin hızla iyileşmesinden dolayı çok mutludur ama Tekelioğlu ailesinin üzerindeki kara bulutlar henüz dağılmamıştır. Tuzağa düşürülen arkadaşlarının intikamını almak isteyen saldırganlar günlüğü kurye ile Ali'ye gönderirler. Ela öğretmenin günlüğü Ali yerine bir tesadüfle Barış'ın eline geçer. Yaprak'ın ise başı devamsızlıktan derttedir. Hastanede Ali'nin yanında olması ona pahalıya patlamıştır. Eğer kaybolan okçuluk raporunu bulmazsa devamsızlıktan kalacaktır.

Sonunda hastaneye getirilişi hakkında gerçekleri öğrenen Ali, Barışla ödeşmek ister ve ona “Benden bir iste ne olursa yapacağım” der. Barış da Yaprak'a aşkını itiraf etmesini ister. Eğer kabul ederse aralarından çıkacağına söz verir. Herkes kayıp raporun kopyasını bulmak için seferber olurken Barış günlüğün kime ait olduğunu bulmuştur. Sinan ise hiç ummadığı bir anda Müdür ile annesinin ayrılmadığını öğrenir.

4N1K İLK AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI

4N1K İLK AŞK SON BÖLÜM İZLE