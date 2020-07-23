5. Dalga filminde kimler oynuyor? 5. Dalga filmi konusu ve oyuncuları…

İnsan görünümlü uzaylılar tarafından dünyaya saldırı yapılır ve işler karışır. Geçtiğimiz yıllarda sinema salonlarında gösterimde olan 5. Dalga filmi televizyon ekranlarında da yayınlanıyor. 5. Dalga filminde kimler oynuyor? İşte 5. Dalga filminin konusu ve oyuncuları…

BEŞİNCİ DALGA FİLM KONUSU

İnsan görünümlü uzaylılar tarafından yapılan saldırıdan kurtulan genç bir kız, kaybolan erkek kardeşini aramaya koyulur. Kardeşini arama çalışmalarına uzaylı olup olmadığı belirsiz olan bir çocuk yardımcı olacaktır. Dünyanın sonunu getirecek olan 5. dalgadan kaçmak için başka çaresi kalmayan Cassie (Chloë Grace Moretz)'nin bu yabancıya güvenmekten başka çaresi kalmamıştır.

5th Wave Rick Yancey’nin çok satan romanından esinlenerek Susannah Grant, Akiva Goldsman ve Jeff Pinkner tarafından yazılarak beyaz perdeye aktarıldı.

Başrollerini Chloë Grace Moretz, Nick Robinson, Ron Livingston, Maggie Siff, Alex Roe, Maria Bello, Maika Monroe ve Liev Schreiber’ın paylaştığı filmin yönetmen koltuğunda J Blakeson oturuyor.

BEŞİNCİ DALGA FİLMİNDE KİMLER OYNUYOR?

Chloë Grace Moretz – Cassie Sullivan

Nick Robinson – Ben Parish/Zombi

Ron Livingston – Oliver Sullivan

Maggie Siff – Lisa Sullivan

Alex Roe – Evan Walker

Maria Bello – Çavuş Reznik

Maika Monroe – Ringer

Liev Schreiber – Albay Vosch

Zackary Arthur – Sammy Sullivan

Tony Revolori – Dumbo

Talitha Bateman – Teacup