50 Cent malikanesini sattı 15 milyon dolar zarar etti!

Rapçi 50 Cent, 2007'de Mike Tyson'dan 18 milyon dolara aldığı malikanesini satışa çıkardı ve tam olarak 15 milyon dolar zarar etti...

Gerçek adı Curtis James Jackson olan ünlü rapçi 50 Cent, 2007 yılında eski ağır siklet dünya boks şampiyonu Mike Tyson’dan 18 milyon dolara (Şu andaki kur değeriyle yaklaşık 100 milyon TL’ye) bir malikane satın aldı…

50 Cent, bu evi geçtiğimiz günlerde satışa çıkardı ancak malikane uzun bir süre satılmayınca ünlü rapçi fiyatta inanılmaz bir indirime giderek 3 milyon dolara satışı gerçekleştirdi. 50 Cent böylelikle bu satıştan 15 milyon dolar zarar etmiş oldu.

Malikane 21 odalı. Evde, jimnastik salonı, ev sineması, havuz, kayıt stüdyosu, gece kulübü ve özel dekore edilmiş bir mağara da bulunuyor.