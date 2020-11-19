50 Cent: Trump onu desteklemem için 1 milyon dolar teklif etti

50 Cent: Trump onu desteklemem için 1 milyon dolar teklif etti

Ünlü rapçi 50 Cent, seçim döneminde kamuoyu önünde Donald Trump'ı desteklemesi için kendisine 1 milyon dolar teklif edildiğini açıkladı.

Ünlü rap şarkıcısı 50 Cent, iHeart Radio’ya yaptığı açıklamada, seçim kampanyası döneminde kamuoyu önünde Donald Trump’ı desteklemesi ve kampanyasında yer alması için kendisine 1 milyon dolar teklif edildiğini söyledi.

“TEKLİFİ 1 MİLYON DOLARA ÇIKARDILAR”

45 yaşındaki rapçi, “Trump’ın törenine katılmam için bana 1 milyon dolar teklif edildi. Aslında önce 500 bin dolar teklif ettiler ancak kabul edip etmeme konusunda düşünürken teklifi 1 milyon dolara çıkardılar” dedi.

50 Cent teklifi değerlendirdiğini ancak Trump tarafından kullanılmış gibi hissedeceğini düşünerek reddetmeye karar verdiğini söyledi.

Ünlü rapçi, “Trump, siyah oylar için farklı sanatçılarla böyle işler yaptı. Ama ben ‘Hayır, bunu yapmayacağım’ dedim. Sonrasında bu durumun içinden nasıl çıkacağımı bilemedim” diye konuştu.

“BİDEN’LA 20 CENT OLMAK İSTEMİYORUM” DEMİŞTİ

50 Cent, seçimler öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yüksek vergi planları sebebiyle Biden’ı istemediğini vurgulayarak “Evet, 20 Cent olmak istemiyorum. Yüzde 62 çok, çok kötü bir fikir. Sevmedim bu işi!” ifadesini kullanmıştı.

Biden’ın planının New York’ta en çok kazanan kişiler için vergi oranını toplamda yüzde 62’ye kadar çıkarabileceğini aktaran bir haberin ekran görüntüsünü de paylaşan 50 Cent, hayranlarını Trump için oy vermeye çağırmıştı.