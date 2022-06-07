50. yaşı için geri sayıma başlayan Cameron Diaz, güzellik sırlarını açıkladı

Sadece başarısıyla değil aynı zamanda güzelliği ile de Hollywood'a damga vuran oyunculardan Cameron Diaz, 50. yaşına yaklaşırken nasıl formda kaldığını ve cilt bakımı için neler yaptığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Yakın arkadaşı Gwyneth Paltrow’un podcast’ine katılan Cameron Diaz, iki yaşında bir çocuk annesi olduğunu hatırlatarak, gün içerisinde çocuğu ile birlikte pek çok yiyecek yemesi gerektiğini ancak aralıklı oruç ile formunu koruduğunu söyledi.

“Aralıklı oruç, dikkatli yemeyi ve insanları yalnızca aç olduklarında yemeye teşvik ediyor. Ayrıca insanları günün belirli saatleri arasında yemek yemeye yönlendiriyor” dedi.

Cameron Diaz ayrıca, 40’lı yaşlarında yüzüne çok az makyaj uygulayarak veya hiç makyaj yapmayarak cildini değiştirdiğini de söyledi: “İş nedeniyle hayatımın büyük bir bölümünde her gün makyaj yapıyordum ve cildimi gerçekten tüketiyordu. Ama 40’larımda bunu değiştirdim; cildimi daha çok seviyorum.”

Arkadaş grubundaki en yaşlı anne olmasına rağmen, yakın çevresinin desteğini aldığını da belirtti. Ayrıca, yaşamının son on yılında yaş kavramının da değiştiğini kaydetti: “50 ya da 60 yılım var. Küçük bir çocuğum olduğu için 110 yaşına kadar yaşamak istiyorum.”

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