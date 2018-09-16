51. bölüm 2. fragman: Söz yeni sezon ne zaman başlayacak?

Söz dizisi yeni sezon için nefesler tutuldu. Söz yeni sezon 51 yeni bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Yavuz son anda ezilmekten kurtuluyor. Peki Söz yeni sezon ne zaman başlayacak?

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Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Mehmet Özgür, Nihat Altınkaya, Meriç Aral’ın oynadığı Söz dizisi yeni sezonu 17 Eylül Pazartesi başlayacak. Söz yeni bölüm 2. fragmanında başka bir kimlikle hayatına devam eden Yavuz'un yaşadığı acılar hala dinmediği görülüyor. Annesini, nişanlısını ve en son olarak eşi Bahar’ı kaybettiğini söyleyen Yavuz, babasının da ölmesi sonrasında arkadaşlarına kavuşuyor. İşte Söz dizisi yeni sezon 51. yeni bölüm fragmanı…

SÖZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Başka bir kimlikle hayatına devam eden Yavuz'un yaşadığı acılar hala dinmemiştir. Üniformasından ve Tim'den uzak olmanın zorluğu bir yana, yalnız hayatında ona eşlik eden şey kabusları ve kaybettiklerinin acısıdır. Ama unutmak bir kenara dursun, bu acılar daha da büyükleriyle sınanacaktır!

Son yıllarda ülkemizin yaşadığı terör saldırılarına bir yenisini daha eklemek isteyen Kasap lakaplı Dragan Ratkoviç, İstanbul'da art arda eylemler düzenlemek için harekete geçer. Canlı bombalarla bütün ülkeyi tehdit eden Dragan'ın yetkililerden tek bir isteği vardır. Yavuz Karasu!

Böyle olağanüstü bir durumda, düğün hazırlıkları için İstanbul'da olan Tim ve Erdem diğer güvenlik güçleriyle birlikte bombaları durdurmak için görevlendirilir.

Yavuz, Dragan'ın isteğini öğrendiğinde canını seve seve feda etmekten çekinmeyecektir. Operasyonda yetkili isimlerden olan Savcı Derya buna karşı çıksa da Yavuz'un kaybedeceği tek şey, artık onun için değersiz olan canıdır.

Tim, Yavuz'un yaşadığını bilmeden ona destek olmak için var gücüyle çabalarken özledikleri ve ölümüne her gün üzüldükleri komutanlarıyla yolları kesişmek üzeredir.

Ama Yavuz'u teslim almak Dragan'ın büyük planının sadece bir parçasıdır. Ülke güvenliğini tehdit eden bir plan için düğmeye basan Dragan'ın düzenlediği bu saldırılar, birçok vatandaşımız gibi, Savcı Derya ile Yavuz'a da derinden sarsılacakları acılar yaşatacaktır.